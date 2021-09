Quick Beats : le compositeur country de Donkey Kong parle d’ambiance aquatique et a de la chance

Image : Nintendo

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous rattrapons le compositeur légendaire à l’origine d’innombrables classiques de VGM, y compris une série de classiques Rareware NES trop longs pour être énumérés, la série Donkey Kong Country (bien sûr !), et des travaux plus récents tels que les incroyables bandes sonores de Tengami et Snake Pass, sans parler de la paire Yooka-Laylee de Playtonic.

Alors, découvrons les goûts musicaux de David Wise, ses chansons préférées et ses héros de tous les temps…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

X-Ray Spex, adolescents sans germes.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Reine, Bohemian Rhapsody.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Slalomez sur la NES. Pas si mal – le début d’un très long voyage musical.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Ambiance aquatique – techniquement, cela a permis une palette sonore beaucoup plus grande sur la NES

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Je n’ai jamais vécu cela – toujours heureux d’entendre ce que les autres ont proposé [with]. J’admire vraiment Uptown Funk et Get Lucky – des chansons bien conçues.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Le bruit du moteur.

Avez-vous un héros musical ?

De nombreux. Mes héros les plus récents sont des musiciens que j’avais l’habitude de regarder lors de concerts / festivals et qui faisaient également partie du même line-up. Stan’Ley Samuel. Lui et son frère Chris avaient le groupe le plus incroyable appelé SaQuii – ils ont eu une énorme influence sur ma musique. Stan joue actuellement de la guitare sur le Specials Tour en ce moment.

Et Su Robinson. Joueur de Fab Sax, qui joue en tournée avec The South.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

C’est difficile. Il y a eu des chansons incroyables au cours de la dernière décennie. Le plus influent était probablement les années 80. J’ai été vraiment inspiré par Trevor Horn.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Harpe.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Mon saxophone.

Nos remerciements à David — suivez-le sur Twitter @David_Wise. N’oubliez pas de consulter nos autres interviews Quick Beats avec Austin Wintory, Yuzo Koshiro, Darren Korb, Jake Kaufman, Lena Raine, Manami Matsumae et plus encore, et gardez un œil sur la poursuite du Nintendo Life VGM Fest.