Quick Beats : Le compositeur de Mega Man et Inti créent des discussions sur le fondateur avec Backdraft et Bongos

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous parlons au compositeur Ippo Yamada, qui a commencé sa carrière en tant que concepteur sonore chez Capcom (travaillant sur des jeux tels que Demon’s Crest et Resident Evil) avant de fonder Inti Creates avec d’autres développeurs ex-Capcom en 1996. Depuis lors, il a écrit la musique de la série Mega Man Zero et une foule d’autres titres Inti Creates, dont Azure Striker Gunvolt, Blaster Master Zero et plus récemment Bloodstained : Curse of the Moon 2.

Alors, rejoignez-nous pour découvrir le premier disque jamais acheté par M. Yamada, ce qu’il sauverait de sa maison en cas d’urgence, et son morceau préféré de son impressionnant back-catalogue…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Je pense que la première chose que je me suis achetée a été le single de Godiego, The Galaxy Express 999.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

La dernière musique que j’ai écoutée en dehors du travail était Backdraft: Music From the Original Motion Picture Soundtrack.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Speed ​​​​Power Gunbike. C’est ma musique, donc j’aime la composition, mais j’aurais peut-être envie de peaufiner les tons et l’arrangement.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Je suis fier de tout ce que j’ai écrit. Resident Evil et Mega Man Zero sont probablement mes œuvres les plus connues, mais ma préférée est la chanson image “Innocence” incluse dans la bande originale de Mega Man ZX.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Je n’y ai même jamais pensé.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

CD de musique. J’écoute de toutes sortes : du rock, de la fusion, de la bande originale, du classique et de l’électro. J’écoute aussi mon travail dans différents environnements pour le vérifier.

Avez-vous un héros musical?

Beaucoup d’entre eux, trop nombreux pour être énumérés.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

J’écoute une grande variété de musique des années 60 jusqu’au néant, mais je pense que les années 70 et 80 ont eu le plus grand impact.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Les bongos… je suppose. Ils seraient une douleur à porter, cependant.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Mon alliance. Ça doit être quelque part dans la maison. Je vais devoir commencer par le chercher.

