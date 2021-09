Quick Beats : le compositeur de Sonic Mania sur le rap portugais et son héros musical

Image : SEGA

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Nous avons parlé à l’interviewé d’aujourd’hui au début du VGM Fest où il a parlé de Sonic, Streets of Rage et de la musique sur PS1. Aujourd’hui, cependant, Tee Lopes revient pour répondre à 10 questions rapides que les lecteurs réguliers devraient déjà connaître.

Commençons donc par découvrir le tout premier disque que cette légende ascendante de la composition a acheté…

Nintendo Life : Quelle est la première chanson ou le premier album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Tee Lopes : “Suspeitos do costume” de “Mind Da Gap”. Rap portugais. Je l’ai eu à l’aéroport juste avant de monter dans l’avion pour venir vivre aux États-Unis en 2002. C’était le premier album que j’ai acheté avec mon propre argent.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Super Street Fighter II Turbo (3DO) – Le thème de Ken. C’est la meilleure version de cette chanson, et on ne me dira pas le contraire.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

C’était ce petit jeu de puzzle mobile appelé “Fling”, vers 2008. Je viens de le réentendre après environ 11 ans. Je vais lui donner un C+.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

J’aime tous mes enfants de la même manière, mais mon garçon “Lights Camera Action” a été accepté à l’Université Smash.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

“Thème de Grandia” de Noriyuki Iwadare. C’est cette chanson que je fais écouter à tout le monde. C’est comme ça que je choisis mes amis.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Je suis un tout nouveau conducteur, donc pour l’instant, principalement ma femme.

Avez-vous un héros musical?

Jun Senoue m’a acheté des sushis une fois. Héros.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que c’était dans les années 80. Ça a commencé cool et ça ne s’est jamais arrêté.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Suis-je un elfe, un ange ou un singe ?

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Ma tour de bureau maladroite et angulaire, sans aucun doute. C’est mon support de vie.

Nos remerciements à Tee pour avoir toléré notre bouffonnerie. N’oubliez pas de consulter nos autres interviews Quick Beats avec Yuzo Koshiro, Darren Korb, Ippo Yamada, Jake Kaufman, Lena Raine, Manami Matsumae, David Wise, et plus, et gardez un œil sur les interviews plus axées sur la musique et présente dans la dernière semaine du Nintendo Life VGM Fest.