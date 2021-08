Quick Beats : le compositeur d’Hadès parle de Weird Al, des Beatles et de Radiohead

Image: Jeux Supergéants

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous discutons avec Darren Korb, compositeur interne chez Supergiant Games, le studio responsable de Bastion, Transistor, Pyre, et plus récemment du sublime Hades, un jeu auquel nous avons attribué un 10/10 bien mérité dans notre revue (il est ce que nous et pratiquement tous les autres magasins de jeux aimons appeler A Very Good Game™). Ces questions ont été tirées d’une conversation plus longue que nous avons eue récemment avec le compositeur, et vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur la voix de Zagreus lui-même dans un avenir très proche.

En attendant, découvrons les réponses aux très grandes questions. Vous savez, quel instrument magique emporteriez-vous dans une aventure épique ? – des trucs importants comme ça…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Le premier album que j’ai acheté était deux albums en même temps, c’était Off The Deep End de Weird Al et Monty Python Sings, ce sont les deux premiers albums que j’ai achetés le même jour.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

La dernière musique que j’ai écoutée était Queens of the Stone Age.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Je pense que Mine, Windbag, Mine de Bastion est le premier morceau de musique de jeu vidéo que j’ai écrit. Je suppose que techniquement j’ai fait un morceau de musique de jeu vidéo pour un projet étudiant qu’Amir [Rao, Design & Studio Operations at Supergiant Games] avait fait à l’école, donc je suppose que techniquement c’est la première pièce.

Mais le mien, le Windbag, le mien, je me sens toujours bien avec ça, [and] beaucoup de mes trucs passés, j’ai l’impression que c’est représentatif de l’endroit où j’étais à l’époque, et je n’ai pas vraiment de désir révisionniste pour ce genre de trucs même si peut-être que je le ferais différemment maintenant. J’ai l’impression que je l’ai aimé à l’époque, je l’aime toujours, je suis en paix avec beaucoup de mes trucs du passé de cette façon, je pense.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Je pense qu’en ce moment ça pourrait être In the Blood, juste à cause de la façon dont nous l’avons enregistré. C’était une chanson originale que j’enregistrais à Abbey Road avec cet orchestre de chambre et j’ai apporté quelques morceaux – j’avais déjà enregistré les morceaux de rock et je les avais apportés, et oui, c’était une expérience tellement merveilleuse de faire ça et d’enregistrer le chant y vivre avec Ashley [Barrett, singer/songwriter and longtime Supergiant collaborator] et pendant que l’orchestre de chambre était là, [an] expérience incroyable. Je suis super fier du résultat et j’adore le son que nous avons fini par obtenir, c’était génial.

Je veux dire, je pense que Dieu des morts est peut-être juste derrière, juste parce que c’était tellement amusant de travailler dessus et que c’est un tel monstre. Cela dure neuf minutes ou quelque chose du genre et c’était une chose tellement amusante à faire de faire tous les différents mouvements et pour cette deuxième section de me défier avec à quel point je peux rocker, à quelle vitesse cela peut-il être où je peux encore jouer le riff dans un manière convaincante. Allons-y, voyons à quel point nous pouvons riffer fort !

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Une chanson que je pense être une chanson presque parfaite est No Surprises de Radiohead. C’est l’un de ces morceaux où à l’université, j’avais l’habitude d’avoir ma bibliothèque iTunes en mode aléatoire et je faisais n’importe quoi et chaque fois que cette chanson passait, je devais m’arrêter et m’asseoir là et écouter, parce que ça demandait juste mon plein le cerveau pour s’asseoir là et écouter cette chanson. J’aspirerais à écrire quelque chose d’aussi cool ou aussi beau que cette chanson.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Cela dépend, je veux dire ces jours-ci quand je conduis, j’ai généralement mon fils dans la voiture avec moi, il est généralement en charge de choisir la musique, donc c’est beaucoup de radio satellite ces jours-ci. Parfois, je vais faire une petite Yacht Rock Radio, parfois il va faire SiriusXMU qui est un peu comme l’ambiance de type station de radio universitaire indépendante. Donc beaucoup de ces trucs.

Nous avons commencé à écouter Les Mis dans la voiture, [the] La bande originale des Misérables, mon fils a aimé ça pour une raison quelconque, alors je suis dedans.

La bande originale du film ou celle de Broadway ?

La distribution originale de Broadway en général, mais nous avons aimé celui du concert du 10e anniversaire, qui ressemble à tout le spectacle. La bande originale laisse de côté une partie du spectacle que nous avons découvert, mais celui du 10e anniversaire, ils l’appellent un ” casting de rêve “, où ce sont tous ces points forts de tous les castings.

Avez-vous un héros musical ?

En ce moment, je pense que c’est Louis Cole. Il est tellement incroyable. J’en ai plusieurs, je veux dire Jeff Buckley, je me sens comme un chanteur et un écrivain, j’aime vraiment ce qu’il a fait, c’était vraiment remarquable. Je pense que les Beatles sont vraiment l’un de mes groupes préférés et ce qu’ils ont accompli en l’espace de huit ans environ, en écrivant 300 très bonnes chansons.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Oh mon Dieu, c’est vraiment difficile. Donc je dois dire les années 60, et la raison pour laquelle je dois dire les années 60, c’est parce que tout le catalogue des Beatles date des années 60 ! Je veux dire, j’ai juste l’impression que tu dois aller avec n’importe quelle décennie.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Harpe. Je veux dire que ce ne serait pas très transportable, mais la harpe est mon préféré de ces trois instruments.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

j’ai cette guitare; Je veux dire que je prendrais probablement juste pour des raisons pratiques ma guitare acoustique. Je n’avais jamais eu de très belle acoustique auparavant et récemment, j’ai eu comme une acoustique Martin, qui sonne tellement bien, et elle joue très bien et j’en suis tellement content. Donc je prendrais probablement ça.

Nos remerciements à Darren pour avoir parlé avec nous. Vous pouvez le suivre sur Twitter et entendre son travail dans Bastion, Transistor et Hades, plusieurs fois récompensé par GOTY, tous disponibles sur Switch – et d’autres plateformes.

