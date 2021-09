Quick Beats : le compositeur et développeur solo de ‘The Garden Path’ discute avec Arcade Fire et Young Thug

Image : Louis Durrant

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous parlons à Louis Durrant, le développeur solo, illustrateur et compositeur du prochain jeu The Garden Path, qui a récemment terminé son Kickstarter. Nous avons déjà interviewé Louis sur ce que c’est que de faire tourner autant d’assiettes, ainsi que de s’inspirer musicalement de Final Fantasy et Hollow Knight, alors maintenant il est temps de trouver les réponses à quelques questions un peu moins sérieuses…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

“Les banlieues” d’Arcade Fire.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Le petit bureau du jeune voyou.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

‘Traversée vers la vallée froide’. C’est toujours une de mes oeuvres préférées.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Je pense que le thème principal de The Garden Path.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

« N’importe quel autre nom » de Thomas Newman.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

J’aimerais posséder une voiture ! Ensuite, je pourrais enfin imposer ma musique à n’importe quel passager.

Avez-vous un héros musical ?

Arthur Russell.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

La musique n’a jamais été aussi bonne.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Bongo.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

J’arracherais probablement mon ordinateur du mur. J’ai tous mes fichiers sauvegardés, mais ça m’éviterait des soucis !

N’oubliez pas de consulter nos autres interviews Quick Beats avec Austin Wintory, Yuzo Koshiro, Darren Korb, Jake Kaufman, Lena Raine et Manami Matsumae, et gardez un œil sur bien d’autres dans les prochains jours en tant que Nintendo Life VGM La fête continue.