Quick Beats : Pulstar, Mega Man et le compositeur de Final Fight parlent de Joe Hisaishi et des Beatles

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous discutons avec Harumi Fujita, un ancien compositeur de Capcom dont le travail comprend des jeux d’arcade classiques tels que Final Fight, Commando bionique, et Pulstar, et une multitude de titres Nintendo 8 bits, dont Mega Man 3, Strider, Gargoyle’s Quest et – un favori personnel absolu – Chip ‘n Dale Rescue Rangers. Elle contribue également au prochain (et tant attendu) Windjammers 2.

Nous lui avons posé dix questions rapides sur sa carrière, ses goûts musicaux et plus encore…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

J’ai entendu “Let It Be” des Beatles sur le système de sonorisation pendant le déjeuner au collège – ça m’a époustouflé et j’ai acheté l’album.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

“Haru o Tsugeru” de Kujira, un musicien Vocalo-P. [Loosely, “Heralding the Arrival of Spring”. Vocalo-P stands for Vocaloid producer, musicians who write songs with voice synthesizer software like Vocaloid and post it to tube sites such as Niconico] Je l’ai écouté parce que ma fille l’aime et m’a fait. C’est une chanson vraiment agréable.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Je pense que c’était Crash fou, que j’ai écrit pour SNK [an isometric arcade shooter published in 1984]. C’est un peu embarrassant à écouter maintenant, mais je suppose que c’était le mieux que je pouvais faire à l’époque.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

La première chose qui me vient à l’esprit est Pulstar sur Neo Geo, mais je suis vraiment fier de mon récent travail sur Windjammers 2. Il attend toujours d’être publié, cependant.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

J’aurais aimé avoir fait l’un des jeux Mario. Peut-être Mario Party.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

J’ai écouté les Doobie Brothers en conduisant lors d’un récent voyage.

Avez-vous un héros musical?

Cela devrait être Joe Hisaishi. J’aime toute sa musique Ghibli.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Les années 1980.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

La harpe.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

L’ordinateur que j’utilise actuellement.

Un grand merci à Harumi Fujita pour avoir parlé avec nous. Suivez-la sur Twitter @soundfujita.

