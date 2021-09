Quick Beats : Sauvez-moi M. Tako ! Le compositeur parle de Flyrule, Ravel et Star Wars D6

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui on quiz Marc-Antoine Archier, le compositeur de Save Me Mr Tako ! à qui nous avons déjà parlé dans le cadre d’une interview à saveur rétro en table ronde aux côtés de Manami Matsumae et Jake Kaufman. C’était une affaire plus sérieuse, cependant – cette fois, nous posons à Marc-Antoine les vraies questions importantes, comme l’instrument qu’il prendrait dans une quête magique. Nous sommes des Jeremy Paxmans réguliers ici.

C’est plus qu’assez de gaufres – plongeons directement dans les choses…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Flyrule: A Terrible Fate par Shag.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel.

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

C’était pour un jeu de réflexion sur téléphones mobiles appelé Bouger et tirer. Je pense qu’on ne peut plus le trouver. J’ai fait quelque chose comme quatre boucles de 20-30 secondes. Le suivant était Attaque des gobelins-le mélange était pauvre mais j’étais très excité.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

“Sacred Path” de Save Me, Mr Tako! bande sonore. J’ai utilisé presque tout ce que j’ai appris sur chiptune dans cette piste.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

FX4 de Jake Kaufman.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Je n’ai pas de permis de conduire, mais quand je marche, j’aime écouter de la musique classique ou des comédies musicales.

Avez-vous un héros musical?

Jake Kaufman.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Les années 1910.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

La harpe.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Mon tout premier livre RPG stylo et papier : Star Wars D6, deuxième édition.

Nos remerciements à Marc-Antoine. Vous pouvez le suivre sur Twitter @M_A_Archier et sur Save Me Mr Tako ! L’OST est disponible sur Bandcamp.

N’oubliez pas de consulter nos autres interviews Quick Beats avec Austin Wintory, Yuzo Koshiro, Darren Korb, Lena Raine, Manami Matsumae, David Wise et bien d’autres, et parcourez les nombreuses autres interviews et fonctionnalités de l’épique et considérablement génial Nintendo Life Festival VGM.