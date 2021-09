Quick Beats : Sayonara Wild Hearts Composer sur K-Pop, Nintendo Classics et Morricone

Image : Simogo / Nintendo Life

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous avons parlé à un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous posons seulement dix questions personnelles rapides. ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Nous avons parlé à l’interviewé d’aujourd’hui il n’y a pas si longtemps, où nous avons discuté du passage de l’animation au travail de bande sonore, et de travailler sur un « jeu vidéo d’album pop » acclamé par la critique. Aujourd’hui, cependant, Daniel Olsén revient pour répondre à 10 questions rapides qui ont été un pilier de ce festival NL VGM.

Entrons-y !

Nintendo Life : Quelle est la première chanson ou le premier album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Daniel Olsen : Le premier album était soit The Final Countdown en Europe, soit un album de Phil Collins. Le premier single que j’ai acheté était Mama Said Knock You Out de LL Cool J.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

BTS – MIC Drop (remix de Steve Aoki).



Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Cela s’appelait La Troisième Vague. Je ne pense pas que je veux l’écouter, haha!

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Je pense que peut-être ‘Sayonara Wild Heart’, la musique du titre de SWH.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Certainement le thème Super Mario Theme ou Legend of Zelda, ils sont tellement intemporels et emblématiques. Ou peut-être Le Bon, la Brute et le Truand de Morricone. Je ne peux pas choisir, je les veux hypothétiquement tous.



Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

J’aime entendre de la nouvelle musique, alors je finis généralement par passer d’une station de radio à l’autre pour éviter les publicités. Si ma copine est dans la voiture, nous écoutons de la kpop, ce que j’apprécie aussi beaucoup.



Avez-vous un héros musical?

Je pense qu’Ennio Morricone était et est toujours tellement inspirant. Il a été actif toute sa vie, a tellement écrit et a continué. Je veux être comme ça, je ne veux jamais arrêter d’écrire et de sortir de la musique.



Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

C’est difficile. J’aime la façon dont la musique évolue toujours, mais pour la nostalgie, je pense que la fin des années 80 et le début des années 90 sont plutôt bien pour moi.



Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Je suis assez centré sur le rythme, donc probablement des bongos. J’imagine aussi que les transporter me rendrait vraiment fort.



Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Je prendrais mon ordinateur de musique.

