Quick Beats : Shovel Knight Composer sur Q*Bert, The Prodigy et Magical Bongos

Tout au long du Nintendo Life Video Game Music Festival, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Nous avons parlé à Jake Kaufman aux côtés du vétéran de Mega Man, Manami Matsumae, et du compositeur de Save Me Mr Tako, Marc-Antoine Archier, dans notre récent article d’interview à trois plans portant spécifiquement sur la façon dont les compositeurs abordent le chiptune au 21e siècle.

Aujourd’hui, cependant, nous posons 10 questions à tir rapide au seul compositeur de Shovel Knight pour découvrir l’œuvre dont il est le plus fier, ses héros musicaux et la dernière chose qu’il a écoutée…

Nintendo Life : Quelle est la première chanson ou le premier album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Jake Kaufman: Prodige, Gras de la Terre. Après avoir joué à Wipeout XL et entendu Firestarter.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Hommes au travail, “Qui cela pourrait-il être maintenant ?” (Riff de sax : Burrr-da-BREEEEE-der-dah)

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Tout d’abord était Bouche sèche, un jeu de puzzle indépendant GBC. Le premier jeu en tant que pro était le portage GBC de Q*Bert. Le premier est définitivement plus une coupe rare, avec les rayures du vinyle et tout.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

L’épisode “Rad Likes Robots” de OK KO Let’s Be Heroes ! est mon préféré. Tant de planification a été consacrée à chaque seconde.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Le “Summer day bgm” de Stardew Valley, le plus optimiste.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Les courts trajets en solo sont pour la plupart des temps de composition silencieux. Les plus longues sont le temps d’étude, d’écoute de tout ce que mes passagers aiment ou explorent ces derniers temps, ou de tout ce que je n’ai pas encore entendu.

Avez-vous un héros musical ?

Dizzy Gillespie et Leonard Bernstein partagent pour moi le titre de “carrière la plus impressionnante”.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Je ne peux pas faire ça sans m’en remettre au XVIIIe siècle, puis à d’autres cultures. Alors je dirai “CETTE décennie” et j’espère que j’aurai raison.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Bongo. En utilisant des électro-aimants, je peux transformer la peau de tambour en haut-parleur et jouer des échantillons magiques de n’importe quel autre instrument ! L’ingénierie ne triche pas !

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Mon Arduino Esplora (celle en forme de manette de jeu abandonnée, avec capteurs, boutons, curseurs intégrés, etc.). Apportez toujours un microcontrôleur (voir question sur l’instrument magique).

