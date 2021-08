Quick Beats: Streets Of Rage Compositeur sur Musical Heroes et la série sur laquelle il aimerait travailler

Image : Yuzo Koshiro / SEGA

Tout au long du Festival de musique de jeux vidéo Nintendo Life, nous discutons avec un éventail de compositeurs et de musiciens pour un mélange d’interviews approfondies et de questions-réponses plus courtes, plus précises (et peut-être un peu plus maladroites) où nous ne posons que dix questions personnelles rapides ; nous appelons ces fonctionnalités plus courtes ‘Quick Beats’.

Aujourd’hui, nous avons le PDG de Ancient et vétéran légendaire de séries telles que Streets of Rage, Sonic the Hedgehog, Chasseur de dragon, Oui, Shinobi, ActRaiser, Etrian Odyssey et bien d’autres : Yuzo Koshiro.

Ce compositeur est un héros personnel de Team NL, alors découvrons quelques informations sur lui, y compris ses héros musicaux et quel souvenir il sauverait d’un bâtiment en feu…

Quelle est la première chanson ou album dont vous vous souvenez avoir acheté ?

Kinderszenen, Robert Schumann.

Quelle est la dernière musique que vous avez écoutée ?

Hymne du chagrin [by Galantis, David Guetta and Little Mix].

Quel a été le tout premier jeu vidéo pour lequel vous avez écrit de la musique, et comment vous sentez-vous en l’écoutant maintenant ?

Xanadu : Scénario II [Dragon Slayer II] par Nihon Falcom. Lorsque je l’ai écouté récemment, j’ai pensé que je l’avais fait mieux que ce à quoi je m’attendais, quelle que soit la première composition sur les jeux PC commerciaux.

De quelle pièce êtes-vous le plus fier ?

Streets of Rage 2. Sans parler de beaucoup de gens dans le monde l’adorent encore, et je dirais que c’est l’un des morceaux les plus réussis de ma vie. Aussi, j’aime faire de la musique sur Genesis.

Quelle pièce de quelqu’un d’autre auriez-vous aimé écrire ?

Série Gradius. J’aime tellement la musique de toute la série, alors j’espère que j’écrirai ne serait-ce qu’une seule chanson un jour.

Qu’écoutez-vous pendant que vous conduisez ?

Un autoradio. J’aime entendre accidentellement de bonnes chansons et les vérifier sur Shazam dans un instant pour trouver quelles sont les chansons.

Avez-vous un héros musical?

Oui, mais c’est trop de héros à compter. Il est donc si difficile d’en choisir un. J’aime JSBach depuis que je suis toute petite et ça n’a jamais changé. Il n’y a probablement que lui que j’aime depuis si longtemps. Je dirais qu’il est mon héros musical.

Quelle décennie a eu la meilleure musique ?

Toutes les décennies ont leurs bonnes chansons, donc c’est difficile de choisir, mais j’ose dire que ce sont les années 80. La musique des années 80 est un croisement entre traditionnel et moderne. ça se sent [like there’s] tant d’humanité, de chaleur et de profondeur en raison de moins de séquençage informatique et de prise [a lot of] temps de créer de la musique. J’aime beaucoup cette ambiance musicale.

Ocarina, harpe ou bongos, quel instrument magique emmenez-vous dans une aventure épique ?

Je choisirais la harpe. Cela me donnerait la guérison en exécutant une belle mélodie après une bataille acharnée.

Si votre maison était en feu et que vous n’aviez le temps de prendre qu’un seul souvenir avant de vous enfuir en sécurité avec votre famille, que prendriez-vous ?

Maintenant que les photos de ma famille qui sont importantes pour moi sont sur le cloud et qu’un piano à queue est trop lourd, je choisirais les cartes de crédit.

Ver. MAX pic.twitter.com/k1cn6UqPJe— Yuzo Koshiro (@yuzokoshiro) 9 août 2021

Nous remercions M. Koshiro d’avoir parlé avec nous – vous pouvez le suivre sur Twitter.

