Quicksand annonce un nouvel album, ‘Distant Populations’, tournée américaine à l’automne 2021

Groupe post-hardcore new-yorkais SABLES MOUVANTS sortira son quatrième album studio, « Populations éloignées », en numérique le 13 août et en vinyle le 24 septembre via Dossiers épitaphes.

Enregistré à Enregistrement Studio 4 à Conshohocken, Pennsylvanie, « Populations éloignées » a été produit et conçu par Yip (LES MENZINGER, CODE ORANGE, VAINQUEUR), et mélangé par Josh Wilbur (AGNEAU DE DIEU, MEGADETH, AVENGED SEVENFOLD). L’album est la suite de la sortie 2017 saluée par la critique “Intérieurs”. Sur le plan sonore, il a un son plus percutant et plus rapide que son prédécesseur, ses 11 chansons étant des bijoux sonores concis et sculptés ne présentant pas une seule note perdue. Son lyrisme saisissant et sa puissance brute jaillissent dès la première écoute.

Tout au long des 11 titres de l’album, SABLES MOUVANTS explore la dualité de notre existence simultanée dans les relations individuelles et dans le cadre d’une société de masse, tout en examinant l’aliénation et la solitude de tout cela.

“Tout le monde est d’une part tellement connecté les uns aux autres, et d’autre part, si éloignés les uns des autres”, déclare le chanteur Walter Schreifels. “Nous consultons les réseaux sociaux de chacun et nous savons ce que tout le monde fait. Mais lorsque nous sommes assis dans la même pièce ensemble, nous regardons nos téléphones”, ajoute-t-il en soulignant la triste ironie de tout cela.

Aujourd’hui, le groupe partage “Commande de missiles”, une chanson issue d’un SABLES MOUVANTS confiture de répétition, rappels Schreifels. « Cela se concentre vraiment sur Sergio‘s [Vega] motif entier d’une manière très simple. Lui et Alain [Cage] j’ai juste ce genre de groove caractéristique, et je pense que ça me chante vraiment sur celui-ci. J’avais juste l’impression que c’était une sorte de chanson qui nous ressemble, mais nous ne l’avions pas encore écrite.”

« Populations éloignées » liste des pistes :

01. Inversion



02. Champ de foudre



03. Colosse



04. Brossé



05. Katakana



06. Commande de missiles



07. Étape 90



08. Le philosophe



09. Réalité compactée



dix. EMDR



11. Rodan

En soutien de « Populations éloignées », SABLES MOUVANTS prendra la route cet automne. La course en tête d’affiche débutera le 28 septembre à Boston et se terminera le 31 octobre à Philadelphie. Les billets seront mis en vente le vendredi 25 juin.

SABLES MOUVANTS des dates de tournée:

28 septembre – Boston, MA – Paradise Rock Club



29 septembre – Asbury Park, NJ – Le poney de pierre



01 octobre – Lancaster, Pennsylvanie – Tellus 360



02 octobre – Albany, NY – Empire Live



04 octobre – Détroit, MI – El Club



05 octobre – Chicago, IL – Métro



06 octobre – Minneapolis, MN – Fine Line Music Cafe



08 oct. – Denver, CO – Bluebird Theatre



09 octobre – Salt Lake City, UT – Urban Lounge



11 octobre – Portland, OR – Wonder Ballroom



12 octobre – Vancouver, C.-B. – Rickshaw Theatre



13 octobre – Seattle, WA – Neumos



15 octobre – San Francisco, Californie – Great American Music Hall



16 octobre – Los Angeles, Californie – Troubadour



18 octobre – Phoenix, AZ – Valley Bar



19 octobre – Santa Fe, Nouveau-Mexique – Meow Wolf



21 octobre – Austin, Texas – Mohawk



23 octobre – Houston, Texas – Studio @ Warehouse Live



25 octobre – Atlanta, GA – Mascarade (Enfer)



26 octobre – Charlotte, Caroline du Nord – Le métro



27 octobre – Washington, DC – Chat noir



29 octobre – New York, NY – La salle de bal Bowery



31 octobre – Philadelphie, PA – Theatre of The Living Arts

Formé en 1990, SABLES MOUVANTS a fait ses débuts en version intégrale avec “Glisser” — une sortie de 1993 saluée par Le Club AV comme “un disque presque sans faute qui combine l’ironie et la lourdeur de CASQUE avec FUGAZIle penchant de démanteler le son de la manière la plus énergique. » Arrivé en 1995, leur deuxième album, “Compression maniaque”, est apparu au n ° 1 sur la liste des cinq meilleurs records post-hardcore de LA Hebdomadaire (qui notait que « s’il y avait une justice dans le monde, SABLES MOUVANTS aurait été le plus grand groupe underground des années 90″).

Au début des années 90, SABLES MOUVANTS tourné avec des groupes comme CASQUE, FUGAZI, RAGE CONTRE LA MACHINE et ANTHRAX. Après s’être séparés fin 1995, ils se sont réunis pour un concert d’une nuit en juin 2012. Ils sont depuis apparus dans des festivals comme Fête de la FYF et Pukkelpop, et en 2013 ont entamé leur première tournée nord-américaine en 15 ans. En 2017, le groupe a sorti son troisième album studio tant attendu “Intérieurs”, qui a vu Conséquence du son félicitez le groupe pour son son “que personne d’autre n’a été capable de reproduire pendant tout le temps où ils sont partis”.

SABLES MOUVANTS est le chanteur/guitariste Walter Schreifels, bassiste Sergio Vega et batteur Alain Cage.