Quieres cambiar de tele? Lélévate una Xiaomi 4K en Amazon rebajada

El modelo en cuestión es la Xiaomi 43MILEDTV4A, un equipo que cuenta con una pantalla de 43 poulgadas y al que no le falta resolución 4K, por lo que no vas a tener problema alguno a la hora de disfrutar tanto de las películas que más te gustan como de los juegos más avanzados que se pueden ejecutar en las consolas actuales. Además, este es un dispositivo que ofrece compatibilidad con HDR lo que le permite ofrecer un excelente realismo al mostrar colores. El caso es que en lo referente a la calidad de imagen no vas a tener queja alguna tanto ahora como en un futuro.

Pero aquí no acaban las buenas virtudes de esta tele Xiaomi, hasta que por ejemplo para ofrecer una muy buena experiencia de uso en todo lo que tiene que ver con el consumo de contenidos multimedia hay que destacar que este esta es una Smart TV que cuenta con sonido estéréo que ofrece compatibilidad con tecnologías como por ejemplo Dolby et DTS. En lo referente a la potencia, sin ser esta la mejor opción del mercado sí que ofrece capacidad más que suficiente para ser una buena solución el salón es que tiene hasta treinta metros cuadrados. Por lo tanto, cumple sin el más mínimo problema en el apartado del que estamos hablando y que es bastante importante.

La oferta que no debes perderte

Como hemos indicado antes esta la vas a encontrar en la tienda Amazon y permite que te ahorras un 17%, por lo que únicamente tienes que pagar 389 euros para tener en casa el dispositivo del que estamos hablando. Con un diseño bastante llamativo en el que vas a encontrar en los marcos, sus dimensiones son las siguientes: 959,6 x 208,3 x 608,1 millimètre. Nada spécialement exagéré. Te dejamos a continuación el enlacer Que tienes que utilizar para realizar la compra tranquilamente desde casa y donde no tendrás que pagar nada por los gastos de envío:

Android, clave en esta tele Xiaomi

El sistema operativo de Google es uno de los mejores que puedes encontrar actualmente en el mercado, y el televisor del que estamos hablando vas a encontrar su version neuvaine qué es lo suficientemente real para poder utilizar todas las applications que existen en la tienda Play Store y entre las que no faltan clients de servicios en la nube como Netflix o Spotify, incluso algunos juegos que no vas a tener problema alguno a la hora de ejecutarlos gracias a la inclusión de un processeur de cuatro núcleos en la Xiaomi 43MILEDTV4A (además este es un equipo que ofrece compatibilidad con reproductores multimedia como por ejemplo Kodi).

Sin problema alguno en lo referente a la conectividad, ya que vas a poder acceder a Internet utilizando Wi-Fi ou Ethernet y dar uso a accesorios sin poner cable alguno por medio, ya que también dispone de Bluetooth, es important mencionar que el número de ports HDMI que tiene este producto de Xiaomi es de très. À part, cela vas également être connecté à Smart TV avec une sortie audio optique numérique pour l’utilisation pratique de la barre de sonido et de la connexion avec différentes connexions USB.