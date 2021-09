Quieres imprimir en 3D? Pour 135€ lo conseguirás en Amazon

in

El modelo en concreto del que estamos hablando es la ELEGOO Mars Pro. Este es un producto que imprime en résine y que tiene una definición lo suficientemente buena como para no tener problema alguno incluso para realizar trabajos de alta precisión como por ejemplo las miniaturas de los juegos de mesa. Un detalle important que debes conocer de este dispositivo es que el tamaño de las impresiones tiene un máximo de: 11,5 x 6,5 x 15 centimetros. Todos lo que puedas incluir ahí, no obtendrás en un único trabajo.

Entre las virtudes qué vas a encontrar en esta impresora 3D a la hora de utilizarla está, por ejemplo, que el eje Z utiliza una estructura de guía lineal para que la estabilidad al trabajar, así como una precisión superior a mucha de su competitionncia -reduciendo de esta forma las líneas que forman cada capa-. Aparte, el producto de qué hablamos cuenta con una fuente de luz de matriz que incluye 28 LED UV capaces de llegar a los 50 W. De esta forma, las creaciones adquieren una solidez muy amplia reduciendo de esta forma el tiempo que se utiliza para acabar un proceso sin que se reduzca la calidad.

Teniendo en cuenta que este es un modelo que tiene unas dimensiones bastante reducidas y que por ello vas a poder encontrar prácticamente siempre un lugar donde colocarlo, ahora mismo cuales disfrutar de un 15% de descuento en Amazon por lo que solo tienes que pagar 135,99 euros para tenerla en casa (y podrás aprovechar las cuentas Prime para que los gastos de envío sean gratuitos). Te dejamos el enlace de compra que tienes que utilizar para no dejar escapar la posibilidad de conseguir la impresora 3D ELEGOO Mars Pro que cuenta con un sellado de goma muy efectivo y que por lo tanto apenas se filtra el habituel olor irritante que en generan los modelos de resina.

El modelo de que hablamos también cuenta con una pantalla tactile es su zona frontal que permite controlar todos los trabajos de forma sencilla, ya que simplemente hay que pulsar los botones correspondientes para realizar las elecciones. Por lo tanto, es todo muy intuitivo. La conectividad que ofrece el equipo es USB para poder utilizar pendrives en los que se tienen los diseños que se desean imprimir. También es important mencionar que la placa de construcción de patrón es de 0,15 millimètre, por lo que se obtiene unas tasas de éxito muy elevadas… lo que evitará que desperdicies resina.

Un buen accessorio 3D también rebajado

Una de las recomendaciones que se suelen hacer para acompañar a una buena impresora 3D es hacerse con una machine de curado que permita un secado mucho más efectivo de las creaciones que se realizan. Y, por suerte, también en Amazon puedes encontrar la ELEGOO Mercure con un important descuento del 15% (lo que supone que solo pagas 51 euros). La efectividad que tiene este accesorio es excelente por lo que no es mala idea aprovechar también isa oportunidad para estar preparado of the mejor forma posible para realizar tus impresiones.