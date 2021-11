Quieres un Chromecast ? Hazte con uno por sólo 34€ en Worten

Seguro que en más de una ocasión te habría venido de perlas el poder enviar los contenidos que ves en el teléfono a la pantalla grande de tu tele… y no lo has podido conseguir. Si desseas que esto no te vuelva a ocurrir, puedes lograrlo comprando un reproductor Chromecast de Google… y ahora es un buen momento ya que está en oferta!

El accesorio del que hablamos es el de tercera generación, que cuenta con características más que suficientes para ser una muy buena solución para lograr lo antes mencionado. Y, además, cuenta con una virtud que le diferencia frente a otros modelos del mercado (de forma positiva): su utiliser et installer es muy sencilla, ya que simplemente para conectarlo al televisor debes utilizar un puerto HDMI lo que le confiere además una excelente compatibilidad. En lo que tiene que ver con la utilización, tampoco vas a tener problemas ya que con pulsar un icono en la aplicación del teléfono podrás comezar con el envío de contenidos.

L’offre pour acheter le Chromecast

Gracias a un buen descuento que puedes encontrar en la tienda online de Worten, puedes aprovechar una excelente promoción que te permite conseguir sin gastos de envío asociados este reproductor multimedia de reducidas dimensiones por tan solo 34,99 euros. Uno de los mejores precios que jamás ha tenido el dispositivo del que hablamos. Con un acabado en color negro y ofreciendo compatibilidad con los sistemas operativos iOS et Android, te dejamos el enlace que debes utilizar para aprovechar una oportunidad que creemos que no va a durar mucho tiempo. Es el siguiente :

Cosas interesantes de este reproducteur

Pese a lo sencillo del uso como antes hemos indicado, debes saber que no desentona para nada en todo lo que tiene que ver con la resolución de las imágenes que es capaz de transmitir. Así, esta llega un 1080p (Full HD). Pour lo tanto, puedes utilizar el dispositivo en prácticamente cualquier televisor qu’existe actuellement y, si tienes un modelo antiguo, tampoco tendrás muchos problemas para transmitir a la máxima calidad posible. Por lo tanto, no debes tener duda alguna respecto a si podrás o no utilizar este accesorio. Por cierto, no esperes encontrar un mando a distancia con este Chromecast, ya que es el propio teléfono o el tablet el que hace las veces de este elemento.

Otra de las cosas que nos parecen bastante destacables son las reducidas dimensiones y el escaso peso que tiene el reproductor (1,38 x 5,19 x 5,19 centimetros y 40 gramos, respectivement). Esto asegura que resulta prácticamente invisible cuando se utiliza, ya que apenas destacará en la parte posterior o el lateral del televisor. Aparte, esto también permite que lo lleves de un lado a otro de una forma bastante cómoda, por lo que es ideal para llevarlo cuando sales un fin de semana fuera de casa.

Sin tener problema alguno también para dar soporte a una buena calidad de sonido y con posibilidad de utilizar un enchufe o el puerto USB de la tele para suministrar la corriente necesaria al Chromecast para funcionar, la oferta existente es motivo más que suficiente para que puedas enviar de forma cómoda y sencilla cualquier cosa que veas en tu teléfono a la pantalla grande de la tele.