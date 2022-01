Si c’est interesando en comprar une tablette, te habrás dado cuenta que con une simple búsqueda en Internet podemos encontrar un montón de modelos a precios muy asequibles. Ahora bien, si lo que queremos es un modelo que nos ofrezca un buen rendimiento, entonces lo ideal es buscar un modelo de uno de los fabricants de referencia que nos ofrezca la mejor garantía. En este caso, pas de foin duda que el ipad air es una de las mejores alternativas, más aún si lo podemos conseguir en oferta como ocurre ahora en Fnac.

Se trata del Apple iPad Air de 10,9 pulgadas en su version WiFi + Cellulaire y a une capacité d’almacenamiento interno de 64 GB. Un modelo que, con dicha configuración tiene un precio de venta recomendado en Fnac de 1052 euros y ahora podemos conseguir con una interesante rebaja y envío gratis.

Rebaja en Fnac pour l’iPad Air

La verdad es que resulta difícil encontrar productos de Apple con grandes descuentos, pero en esta ocasión, es posible ahorrar 175 euros in the compra del iPad Air. De esta manera, el precio final a pagar en oferta es de 877,25 euros.

Una oferta que incluye los Gastos de envío sin coste alguno y un plazo estimado de entrega de entre 3 y 5 jours hábiles. Por lo tanto, si realizas ahora tu pedido, en tan solo unos días podrás tener el iPad en casa para empezar a disfrutar de él. Eso si, se trata de una oferta por tiempo limitado. En el momento de esta publicación, quedan 18 horas para que finalice la promoción. ¡Date prisa si no te la quieres perder!.

Diseño atractivo y un gran rendimiento

Además de su atractivo diseño, ise iPad Air que encontramos and oferta cuenta with a potente hardware that has that podamos ejecutar to do tipo of apps with total fluidez. Concreatmente, se trata del Puce A14 Bionic, un processeur conçu pour le propio Apple avec une architecture de 64 bits et une disposition de Neural Engine.

Un modelo que incorpora GPS, altavoces estéreo, Face Time, doble micrófono integrado y compatibilidad con Siri. Su pantalla de 10.9 pulgadas es multi táctil y retroiluminada por LED, ofrece une résolution de 2360 × 1640 pixels, un brillant de 500 nits oui compatible avec Apple Pencil de la génération suivante.

Su cámara principal es de 12 megapíxeles, mientras que la cámara front es de 7 megapíxeles, pudiendo grabar vídeos de hasta 4K a 24, 36 0 60 fps y 1080p a 60fps respectivamente. Les dimensions de l’iPad Air 2020 fils 17,85 x 24,76 x 0,61 cm y tiene un peso de nada más que 460 grammes. Un dispositivo muy manejable y con un tacto muy agradable que podemos llevar fácilmente de un lado para otro, eso sí, es commode protegerlo con alguna de las fundas compatibles with el iPad Air.

En su interior también aloja una batería de polímero de litio que permite hacer uso de la tablet durante 9 heures d’interruption de navigation par Internet. Por lo tanto, es un dispositivo con el que podemos salir de casa y trabajar incluso una jornada completa sin que nos tengamos que preocupar de tener un enchufe cerca.