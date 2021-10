¿Quieres un tablet potente? Este Android lo es y cuesta sólo 162€

Una de las cosas que más pueden molestar a la hora de ejecutar una aplicación es que esta funcione a tirones, lo que suele suceder debido al que el dispositivo que utilizas no tiene la potencia adecuada. Quieres cambiar esto con un tablette? Puedes Conseguirlo ahora gracias a una oferta en Amazon que te permite hacerte con un dispositivo potente y barato.

El modelo al que nos referimos es el Chuwi HiPad X, un tablet que cuenta con una buena cantidad de virtudes entre las que está el disponer de una pantalla con panel IPS que tiene 10,2 poulgadas y, por lo tanto, encaja a la perfección tanto para poder navegar por internet como para visualizar cualquier tipo de contenido multimedia (incluyendo películas y series). Esto se debe entre otras cosas a la excelente resolución que tiene el componente que hemos mencionado, ya que es Full HD y, por lo tanto, todo lo verás con una excelente definición.

Otra de las buenas características de este tablet este sistema operativo que utilizas Android, lo que te asegura el acceso a una gran cantidad de aplicaciones muchas de ellas gratuitas (están disponible en Play Store). Esto también te asegura que vas a tener la posibilidad de acceder al uso de un buen número de accesorios como por ejemplo technologie Bluetooth para poder utilizar el equipo del que estamos hablando de una forma mucho más profesional. Por cierto, el peso que tiene este dispositivo es de tan solo 550 grammes, por lo que vas a poder llevarlo de un lado a otro con comodidad en cualquiera de las mochilas o bolsas de transporte para tablet que encajan con las dimensiones de la pantalla antes mencionada.

La oferta por este comprimé Chuwi

Es el Amazon donde vas a encontrar la promoción de la que estamos hablando y que permite conseguirlo a su precio más bajo de siempre ya que únicamente tienes que pagar 162,40 euros. Sin duda alguna, teniendo en cuenta la potencia que ofrece el dispositivo y de la que hablaremos más adelante, es una excelente opción de compra (y no le falta la opción de utilizar cuentas Prime para no pagar nada por los gastos de envío). Te dejamos el enlacer de compra correspondiente para conseguir un modelo que está acabado en metal y al que no le faltan un par de cámaras de una aceptable calidad que permiten realizar videoconferencias sin problemas.

No le falta potencia

Aquí destaca especialmente este Chuwi HiPad X, ya que entre otras cosas la cantidad de memoria RAM que vas a encontrar es de 6 Go, más que suficiente para que no tengas problema alguno cuando estás utilizando el tablet con una gran cantidad de aplicaciones abiertas a la vez. Además, el procesador es un MediaTek Heilo MT6771V, que tiene 8 núcleos y puedes prácticamente con cualquier app qui existe actuellement en el mercado. Y aquí hay que añadir incluso los juegos ya que la GPU integrada es una Mali-G72, que es muy capaz con títulos que utilizan gráficos en tres dimensiones. Vamos, que puede prácticamente con todo.

Finalmente es important destacar que la capacidad de almacenamiento llega a los 128 Go, una cantidad bastante notable y que te evitará que tengas que tengas que utilizar de forma habitual servicios en la nube o algún accesorio externo. Con todo lo comentado y teniendo en cuenta que la conectividad de este tablet es WiFi y LTE, este tablet es una excelente opción de compra a la que no le falta una autonomie que super las ocho horas grâce à une batterie de 7.000 mAh.