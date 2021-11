Quieres una impresora 3D ? Paga seul 254€ por esta de resina

Si desseas dar tus primeros pasos en el mundo de la impresión en tres dimensiones, y no quieres dejarte una gran cantidad de dinero en un principio te vamos a mostrar una oferta en Amazon que creemos que es exactamente lo que buscas. Con ella vas a poder conseguir una impresora 3D de bastante buena calidad y que tiene un precio excelente.

El modelo del que estamos hablando utilizar résine para realizar su trabajo, y entre las virtudes que no tenía padre tiene un precio bastante económico encontrarás que las dimensiones del dispositivo son bastante reducidas por lo que podrás colocarlo en prácticamente cualquier lugar (56,4 x 28,4 x 28,2 centimètres). Por lo tanto, la falta de espacio ya no es una excusa para no decirte explorar todas las posibilidades que ofrece una impresora 3D que son muchas más de las que se pueden pensar ya que te permitirá desde realizar pequeñas piezas para tu modelar juegos figuras.

Utilizando tecnología LED como fuente de luz, la précision que vas a disfrutar con este producto es bastante buena, ya que por ejemplo la precisión en el eje Z alcanza los 0,00125 milímetros, mientras que en los X e Y, permite 0,047mm. Pour lo tanto, realizar trabajos de gran detalle sin que tengas problema alguno para que esto se vean representados en el molde final. Por cierto, que este es un modelo que cuenta con un sistema de filtro avanzado que evitará que los malos olores al fundirse la resina sean un problema. Y esto es algo realmente important, ya que evitarás el molestar absolutamente a nadie cuando estés trabajando con la impresora Elegoo Mars 2 Pro.

Plus de détails de esta impresora 3D

Gracias al uso de una tecnología bastante avanzada los tempo que se necesitan para realizar trabajos completos se réduit en un 25% respecto a otros modelos similares del mercado, lo que combinado con un tanque de resina de aluminio asegura una gran eficiencia a la hora de realizar cualquier tipo de impresión. Por cierto, también es important mencionar que este es un modelo que cuenta con una pantalla ACL frontal que permite ejecutar acciones de forma directa obteniendo los diseños del puerto USB que encontrarás en el dispositivo. Por lo tanto, su manejo resulta de lo más sencillo e intuitivo… incluso si no se dessea utilizar un ordenador para ello.

Un precio de locura en Amazonie

Los tiempos en los que comprar un producto de este tipo significaba realizar un desembolso de casi suponía el sueldo de un mes, han quedado atrás. Un claro ejemplo es que esta Elegoo Mars 2 Pro la puedes conseguir por tan solo 254,99 euros… aprovechando un descuento del 15% que hora mismo está activo en la tienda de Amazon por el Black Friaday adelantado. Además, al contrario de otras ocasiones, a esto le puedes sumar que ahora mismo existe un coupon adicional que te permitirá restar a lo antes indicado 10€. El caso, es que hablamos de una excelente opción de compra que puede ser el modelo adecuado para los que desean iniciarse en la impresión en tres dimensiones.

Antes de finalizar hay un par de detalles que creemos importantes mencionar y que pueden ser esenciales a la hora de decidir la compra de esta impresora 3D. El primero es que el Tamaño de la impresión es de 11,5 x 6,5 x 15 centímetros, en principe suficiente. El segundo detalle es que el carril de guía integrado es de lo más estable lo que te asegura que jamás vas a tener problemas en la estabilidad cuando utilices esta impresora de resina que es un modelo bastante completo.