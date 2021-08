Quieres una tablet para dibujar? Ofertón en esta de Samsung

in

Hace años que Samsung lleva liderando el mercado de las tablet. No en vano, la compañía coreana siempre ha puesto en manos de los usuarios productos de calidad y perfectos tanto para el entretenimiento multimedia como para tareas de productividad. Además, con la llegada del S Pen a sus pastilles, las posibilidades se ampliaron sobremanera, como demuestra esta Samsung Galaxy Tab S7, que ahora mismo aparece en Amazon con un descuento spectaculaire.

En el mundo de las tablet encontramos opciones en todos los rangos de precio. Esto hace que todos los bolsillos puedan disponer de uno de estos dispositivos. La propia Samsung ofrece tablet en varias gamas, pero la protagonista de la oferta de hoy está en lo más alto de la gama alta real. Sin embargo, su gran oferta, disponible ahora en Amazon, la hace más asequible y más suculenta que nunca.

Una comprimé para dibujar, jugar, o lo que quieras

La Galaxy Tab S7 est une tablette qui peut être le complément parfait pour un ordenador. Destaca entre otras muchas cosas, por contar con el potente processeur Qualcomm Snapdragon 865 Plus, el chip para Android plus puissant de 2020. Esto le otorga una gran velocidad, que se complémenta con sus 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno aunque dispone de ranura para tarjetas microSD de hasta 1 TB de capacidad. Pas de foin que olvidar que cuenta con una pantalla formada por un panneau ultra-fluido de 120 Hz de 11 pulgadas, avec résolution WQXGA (2560x1600p) avec 16M de couleurs, brillant de 550 nit, rang de couleur DCOI-P3 et certificación de baja luz azul que cuida de la salud de nuestros ojos.

Esta Samsung Galaxy Tab S7 es perfecta para trabajar, ver vídeos, películas y usar todo tipo de aplicaciones, etc. En el apartado fotográfico, cuenta con une caméra principale avec un capteur gran angulaire de 5MP et un autre de 13 MP capaz de grabar vidéo en haute résolution 4K à 30 fps. También tiene asegurada la conexión más rápida y dispone de un avanzado S Pen, un lápiz óptico con una latencia muy baja para que no haya sensación del mínimo retraso entre lo que escribimos y lo que se refleja en pantalla. Además, Samsung integra todo tipo de soluciones para poder dibujar con precisión, tomar notas y sacarle el máximo partido.

Con 170 euros de descuento

Esta comprimé tiene un precio oficial de 749 euros, pero ahora mismo podemos comprarla en Amazon por solo 579 euros, lo que supone un ahorro de 170 euros o lo que es lo mismo, un 23% menos. Si necesitamos un plus de memoria interna extra, tenemos que avisar que la version de 256 GB tiene un descuento impresionante, en este caso de 150 euros. En cualquier caso, el envío es gratis para los clientses Prime de Amazon, que también pueden optar a pagar la tablet a plazos sin intereses. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo estará operativo este descuento de la Galaxy Tab S7, por lo que puede ser la ocasión perfecta para hacernos con ella.