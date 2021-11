Quieres una Xiaomi Mi Band 6? Esta es la oferta que esperabas

Xiaomi en uno de los fabricants de referencia en el mundo de la tecnología y los dispositivos inteligentes, de ahí que cuente con un interesante catálogo de wearables. Tanto es así, que su pulsera Mi Band ha sido y sigue siendo uno de los modelos más deseados y vendidos. Su ultimo modelo es la Xiaomi Mi Band 6, un smartband muy completa con una gran relación calidad-precio y que ahora podemos conseguir con un interesante descuento.

Offre pour le Xiaomi Mi Band 6

La oferta la encontramos en Amazon, donde el gigante de las compras online ha aplicado un descuento sobre la pulsera de Xiaomi y permite conseguirla a un precio inférieur a los 40 euros. Es decir, de los 44,99 euros de su precio original, solo tenemos que pagar por ella 39,89 euros.

La oferta incluye gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tres días hábiles. Los clientses Amazon Prime, pueden beneficiarse de una entrega más rápida, solo un día laborable. Es decir, si piden la pulsera con tiempo para que pueda ser enviada en el mismo día, podrán tenerla en casa en un plazo de unas 24 horas.

Una de las smartbands plus complets

En cuanto a las características o prestaciones que nos ofrece esta pulsera, hay que indicar que cuenta con una pantalon AMOLED a todo color de 1,56 pulgadas que permite ver un montón de información de un solo vistazo incluso a plena luz del sol.

Para aquellos a los que les gusta hacer deporte de manera habituel, es important saber que esta Xiaomi Mi Band 6 es una pulsera capaz de realizar un seguimiento de todos nuestros entrenamientos. Cuenta con 30 modes de conduite y registra nuestra frecuencia cardíaca, calorías consumidas y otros muchos datos de cada una de las actividades que hagamos.

Como no podía ser de otra manera, se trata de una smartband que permite medir el nivel de oxígeno en sangre, controlar nuestra calidad del sueño, ciclo menstrual y puede enviar notificaciones y alertas cuando detecta alguna medición de a frecunormalencia cardíaca No obstante, no debe nunca tomarse estos datos como diagnóstico de alguna enfermedad sino simplemente como algo meramente informativo.

Una vez sincronizada nuestra pulsera con el teléfono móvil, también podemos hacer un contrôle de la caméra del móvil desde la Xiaomi Mi Band 6, así como recibir todo tipo de notificaciones del móvil en la muñeca sin tener que sacar el teléfono del bolsillo, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o aviso de llamadas.

La batería con la que cuenta este modelo es capaz de ofrecer a la pulsera una autonomie de hasta 14 jours d’utilisation con una sola carga. Una pulsera que tiene un cuerpo resistente al agua y el sudor, incluso podemos sumergirnos con ella hasta 50 métros y ofrece un montón de opciones de personalización. Oui que la Xiaomi Mi Band cuenta con correas intercambiables de todos los colores y diferentes materiales, así como un montón de esferas para que podamos convertirla en el complemento ideal para cada momento del día.