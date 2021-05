Les résultats de la première nuit de projections de A Quiet Place Part II sont assez impressionnants, d’autant plus que les cinémas ne fonctionnent pas totalement à pleine capacité en ce moment. Selon les chiffres rapportés par l’Exhibitor Relations Co., les choses reviennent à la normale avec un montant de 5 millions de dollars dans les livres. Pour référence, ce n’est qu’avec des projections commençant dès 17 heures le jeudi, et c’est un avis assez impressionnant.