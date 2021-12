Dans une nouvelle interview avec « Journal des fous – Le podcast ultime d’Ozzy », bassiste Rudy Sarzo, qui a récemment rejoint ÉMEUTE CALME après une absence de 18 ans, on lui a demandé s’il était prévu de célébrer le 40e anniversaire du troisième album classique du groupe, « Santé du métal ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [Next] année où nous allons célébrer l’enregistrement de l’album, « Santé du métal ». Mais l’année suivante, en 2023, nous allons promouvoir 40 ans de « Santé du métal ». »

Quant à savoir si les fans peuvent s’attendre ÉMEUTE CALME effectuer « Santé du métal » dans son intégralité d’avant en arrière, Sarzo a déclaré: « C’est une pensée intéressante. Je suppose que si vous la présentez comme une exécution d’avant en arrière et que ce n’est pas correctement séquencé d’avant en arrière, même si nous finirons probablement par le faire et nous faisons un peu comme un arrangement de… Par exemple, nous le faisons – nous le faisons depuis plus de 20 ans maintenant – en commençant par le riff pour « Santé du métal »; c’est ainsi que l’ensemble commence. Nous avons commencé à faire ce chemin en arrière – un peu comme un teaser. Ensuite, nous entrons dans la première chanson de l’ensemble. Et puis à la fin on fait [the song] « Santé du métal ». C’est un peu comme ce qu’ils appellent une « ouverture », sauf que l’ouverture est constituée de morceaux de toute la musique d’une performance classique.

« J’ai fait quelque chose comme ça [when I was playing with DIO] », a-t-il poursuivi. « C’était un « Saint plongeur » célébration – soit un 20e ou 25e anniversaire. [‘Holy Diver – Live’] a été enregistré en 2005, donc je pense que c’était le 20e anniversaire [of the original album]. Mais de toute façon, c’était un anniversaire. Et avec DIO, nous avons joué « Saint plongeur » d’avant en arrière. Alors nous l’avons fait. Et c’était intéressant, parce que nous y sommes allés, nous avons en fait joué beaucoup de ARC EN CIEL. Nous avons ouvert avec « Femme du tarot » à partir de ARC EN CIEL. Et puis je crois que nous avons fait quelques SABBAT NOIR – peut-être peut-être pas. Mais nous avons définitivement ensuite, après avoir fait la dernière chanson du disque « Saint plongeur », nous l’avons terminé avec plus de matériel. »

Rudy était l’un des membres de ÉMEUTE CALME‘s « Santé du métal » s’aligner. Il a joué de la basse sur le LP classique, qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et a engendré les succès « Sperme sur sentir le bruit » et « Santé du métal » et sur le dossier de suivi « Condition critique ».

Sarzo est apparu dans les vidéoclips les plus remarquables de la MTV âge et a tourné avec le groupe jusqu’en 1985 et à nouveau de 1997 à 2003. Au cours de ses années hors du groupe, Sarzo était membre de OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, DIO, BLEU YSTER CULTE, QUEENSRŸCHE et LA DEVINE QUI.

Joindre Sarzo dans ÉMEUTE CALMEla formation actuelle de est guitariste Alex Grossi, chanteur Perle de foutre et batteur Johnny Kelly.

Le batteur Frankie Banali, qui a rejoint ÉMEUTE CALME en 1982 et a joué sur « Santé du métal », est décédé en août 2020 après une bataille de 16 mois contre le cancer du pancréas. Un mois après Banalila mort, ÉMEUTE CALME a annoncé qu’il continuerait.

Grossi était dans la dernière version du groupe, de 2004 à 2007, avant de fonder le chanteur Kevin DuBrow décédé, et a été demandé par Banali revenir en 2010.

ÉMEUTE CALME est passé par deux chanteurs – Marc Huff et Scott Vokoun – avant de s’installer perle en 2013. perle a annoncé sa sortie de ÉMEUTE CALME en octobre 2016 et a été brièvement remplacé par Seann Nichols, qui n’a joué que cinq spectacles avec le groupe avant l’arrivée en mars 2017 de « Idole américaine » finaliste James Durbin. perle renvoyé à ÉMEUTE CALME en septembre 2019.

Pour une liste des prochaines ÉMEUTE CALME spectacles, visitez QuietRiot.Band.

Sarzo discuté de son retour à ÉMEUTE CALME dans une récente interview avec Adika Live!. Il a déclaré : « Ma décision, en plus de [it] être FrankieLa demande de mon retour dans le groupe était une décision que j’ai dû méditer, parce que c’est si important. Ne pas méditer si c’était la bonne décision à prendre ou non – non, ce n’était pas le but – c’était de méditer sur le moment choisi. Parce que ça ne peut pas être une décision abrupte que tu abandonnes tout ce que tu fais et que tu changes de groupe.

« Régina [Frankie‘s widow] et moi, nous nous sommes assis et nous en avons parlé, et nous avons dit : ‘D’accord, la meilleure chose à faire est de laisser tout le monde remplir ses engagements.’ Parce que j’ai des engagements envers le groupe dans lequel je joue depuis cinq ans, LA DEVINE QUI. Et je n’allais pas leur dire : ‘Hé, je pars d’ici, les gars. Bonne chance.’ Je n’ai jamais fait ça. J’ai donc des engagements avec eux. Et ÉMEUTE CALME a des engagements avec [longtime bassist] Chuck Wright. Et nous avons senti que la seule chose que nous puissions faire, vraiment – [we felt] que tous ces engagements doivent être respectés pour que nos accords avec tout le monde soient respectés. »

Rudy a poursuivi en disant qu’il avait « fait la transition » et « embrassé à nouveau l’ensemble ÉMEUTE CALME conscience » en revenant « en arrière et en rejouant les chansons ». Je regarde les chansons un peu différemment, en ce qui concerne mes propres contributions », a-t-il déclaré. « Bien sûr, ce ne sera pas quelque chose qui va se transformer complètement en quelque chose d’autre, mais il y a certains choix de notes que je peux améliorer. »

Avant sa récente sortie du groupe, Wright avait servi par intermittence avec ÉMEUTE CALME pendant près de 40 ans, est apparu sur neuf albums et est connu comme le bassiste de ÉMEUTE CALMEest méga-hit « Santé du métal » (Cognez-vous la tête) et « Je ne veux pas te laisser partir ». Il a été un auteur-compositeur sur les années 1986 « QRIII » et est apparu dans la vidéo du groupe pour « Les Sauvages Et Les Jeunes », entre autres. Wright avait été l’un des plus longs membres du groupe en tournée et en enregistrement.