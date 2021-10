Quiet Riot : le masque original de la pochette de l’album ‘Metal Health’ sera mis aux enchères

Les enchères de Julien a annoncé les têtes d’affiche prééminentes de « Icônes et idoles : Rock ‘N’ Roll », la maison de vente aux enchères record du monde à l’événement musical annuel des stars de la saison le vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021 en direct au Hard Rock Cafe de New York et en ligne sur juliensauctions.com. Près de 1 000 artefacts et souvenirs sensationnels détenus et utilisés par certains des artistes musicaux légendaires du monde de tous les temps, y compris LES BEATLES, GUNS N’ ROSES, Whitney Houston, Michael Jackson, Lady Gaga, Madone, Robert Plante, Elvis Presley, Trent Reznor, Keith Richards, Eddie Van Halen, U2, et plus seront offerts.

Les fans de hard rock et de métal se cogneront la tête devant les apparitions de l’artwork original pour la couverture du 1983 ÉMEUTE CALME album « Santé du métal » peint à la main par Stan Watts (20 000 $ – 40 000 $), et le masque « d’asile » en métal d’origine qui Watts portait pour créer l’image emblématique (8 000 $ – 10 000 $).

Articles du groupe le plus dangereux du monde, GUNS N’ ROSES, fera également vibrer la scène des enchères, y compris le 1989 MTV VMA Moonman présenté au groupe pour la « Meilleure vidéo Heavy Metal » pour « Mon enfant adoré » (10 000 $ – 20 000 $), un satin imprimé GUNS N’ ROSES après le show pass signé par les membres du groupe, scène de peaux de grosse caisse noire Tama utilisée par Steven Adler pendant GN’R‘s « Appetit pour la destruction » tournée de 1988 et signé par le groupe et plus.

L’un des classiques du rock les plus épiques jamais enregistrés par l’un des groupes phares du rock, « Cachemire » est LED ZEPPELINle chef-d’œuvre sonore de , avec « Stairway to Heaven » et « Tout plein d’amour ». Paroles manuscrites de la chanson par le chanteur principal Robert Plante sur une feuille de papier à en-tête de l’hôtel Whitehall sera offert avec une estimation de 200 000 $ à 300 000 $. Les paroles sont une interprétation d’une interprétation en direct de la chanson avec quelques différences par rapport à la version enregistrée publiée sur leur album de 1976 « Graffit rose ».

Un autre iconoclaste du rock et désormais légende des enchères dont les œuvres d’art originales et les éphémères manuscrits sont autant convoités que ses instruments et ses souvenirs est l’un des artistes les plus emblématiques du rock and roll de tous les temps : Kurt Cobain. Une illustration dessinée au stylo à bille sur une feuille de papier pour cahier par le NIRVANA leader représentant de nombreux visages et yeux et une fleur signée par Cobain dans le coin inférieur droit comme « Kurdt Kobain » sera proposé. Le dessin (estimation: 10 000 $ – 20 000 $) était auparavant exposé à l’exposition « Nirvana: Taking Punk To The Masses » du Museum Of Pop Culture à Seattle.

D’autres articles manuscrits et dessinés incluent (chaque estimation : 4 000 $ – 6 000 $) : une nappe blanche avec une setlist manuscrite de NIRVANA Chansons, « Esprit d’adolescent », « À propos d’une fille » et « Viens comme tu es » et signé par Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic et d’autres; une setlist écrite à la main par Kurt Cobain sur la papeterie de l’Union des étudiants de l’université de Sheffield, où le groupe s’est produit la veille et un billet pour un NIRVANA performance aux Calton Studios à Édimbourg, en Écosse, le 29 décembre 1991; et une setlist manuscrite et signée par Kurt Cobain extrait d’un concert à l’East Ballroom de l’Université de Washington à Seattle le 6 janvier 1990 qui comprend les chansons « Poly » et « Amour buzz ».

Autre NIRVANA/Kurt Cobain les articles mis à l’enchère comprennent « L’analphabétisme prévaudra » de MATIÈRE FÉCALE — le groupe de punk rock de 1985 formé par Kurt Cobain, Dale Drover (du MELVINS) et batteur Greg Hokanson. Le projet de démo sur cassette comprend 17 pistes inédites avec des démos notables qui ont ensuite été réenregistrées et publiées sous NIRVANA, y compris la chanson « En bas » qui a été publié plus tard le NIRVANAl’album de « Eau de Javel » (estimation : 3 000 $ – 5 000 $), une photographie en couleur de Cobain à 15 ans dans un fond hivernal enneigé, une signature NIRVANA billet de concert, veste et veste en jean signées et plus encore.

Les enchères de Julien a brisé les estimations initiales et battu des records du monde avec la vente de Kurt Cobainsouvenirs et œuvres d’art de , y compris : Cobainle cardigan porté sur « MTV débranché à New York » (vendu pour un montant record de 334 000 $), son « In utero » une guitare Fender Mustang de tournée (vendue 340 000 $), son cardigan porté lors de sa dernière séance photo (vendue 75 000 $), une NIRVANA setlist d’assiettes en carton écrite en Cobainl’écriture de qui s’est vendue pour un montant record de 22 400 $ ; un autoportrait caricature dessinée par Cobain de lui-même jouant de la guitare signée « Kurdt Kobain Rock Star » (vendue pour plus de 281 000 $) et la vente du Guinness Book Of World Record de Cobain‘s « MTV débranché » 1959 Guitare électro-acoustique Martin D-18E, vendue 6 millions de dollars, ce qui en fait la guitare la plus chère au monde jamais vendue aux enchères.

Parmi les autres faits saillants exceptionnels, citons : Keith RichardsVeste courte rouge avec broderies dorées et strass portée sur le « Sortez Yer Yas-Yas » album, ainsi que sur scène lors du tristement célèbre concert d’Altamont, où un membre du public a été poignardé à mort par les Hell’s Angels, et a été présenté dans le Frères Maysles film documentaire « Donnez-moi un abri » (8 000 $ – 12 000 $); U2 guitariste Bordle concert a utilisé la guitare électrique Gibson Les Paul Standard (50 000 $ – 70 000 $); Jim Crocela guitare Martin D-21 (40 000 $ – 60 000 $); une scène de guitare EVH Fender « Frankenstrat » ​​jouée par Eddie Van Halen signé par lui et son frère Alex Van Halen, composé d’une sangle de guitare attachée à des œillets vissés, de réflecteurs de vélo à l’arrière servant à refléter les lumières de la scène, cinq VAN HALEN 2012 médiators collés sur le corps et une image de Eddie imprimé sur métal (la guitare a été offerte à La colline de Kevan, un ami d’enfance et premier compagnon du groupe de Eddie et Alex Van Halen dans leur premier groupe, PEIGNES CASSÉS, en 1964) (30 000 $ – 50 000 $); un kit de batterie Gretsch noir sur mesure de 2007 joué par le batteur Taylor Hawkins pour COMBATTANTS DE FOO accompagné de deux COMBATTANTS DE FOO Chandails zippés en molleton du stade de Wembley, un laissez-passer pour les coulisses, deux médiators et un oreiller (40 000 $ – 60 000 $).

« Les enchères de Julien est honoré de présenter cette extraordinaire collection de reliques musicales historiques et importantes utilisées par le panthéon des dieux du rock et des icônes de la musique pop du 20e siècle et du 21e siècle lors de notre événement musical annuel de deux jours de l’année », a déclaré Darren Julien, président-directeur général de Les enchères de Julien. « L’étendue et la portée de ces objets de collection dignes d’un musée représentent non seulement l’apogée de la carrière de ces personnages légendaires et de leurs performances mythiques, mais l’impact de leur art et de la vie qu’ils ont vécue sur et en dehors de la scène qui ont changé non seulement la musique mais le monde. «