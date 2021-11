Les enchères de Julien tenu « Icônes et idoles : Rock N’ Roll », la maison de vente aux enchères record du monde à l’événement musical annuel de deux jours des stars le vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021 en direct au Hard Rock Cafe de New York et en ligne sur JuliensAuctions.com devant un public mondial de les fans de musique, les investisseurs et les collectionneurs enchérissent en direct, par téléphone et en ligne. La vente de plus de 1 000 artefacts et souvenirs sensationnels détenus et utilisés par certains des artistes musicaux légendaires du monde de tous les temps, y compris Eric Clapton, LES BEATLES, Elvis Presley, David Gilmour, Keith Richards, Eddie Van Halen, U2, GUNS N’ ROSES, Whitney Houston, Michael Jackson, Madone, LED ZEPPELIN, et plus ont rapporté un total de près de 5 millions de dollars américains.

Certaines des guitares les plus légendaires de l’histoire du rock ont ​​de nouveau dominé la scène avec la vente de la guitare acoustique Martin D-45 de 1968, précédemment détenue et jouée par le légendaire guitariste et icône du rock. Eric Clapton comme le plus grand moment du week-end. L’instrument s’est vendu pour la somme incroyable de 625 000 $, soit plus du double de son estimation initiale utilisée par la légende de la guitare des groupes fondateurs. LES OISEAUX, LES BLUESBREAKERS DE JOHN MAYALL, CRÈME et FOI AVEUGLE, lors du premier concert historique de DEREK ET LES DOMINOS au Lyceum Theatre de Londres le 14 juin 1970. DEREK ET LES DOMINOS allait plus tard écrire et enregistrer certaines des chansons les plus emblématiques de Claptoncarrière de , y compris la ballade classique « Layla » dont les paroles manuscrites sur la papeterie The Thunderbird Motel, Miami Beach, Floride, ont également été vendues aux enchères pour 37 500 $. Une guitare électrique Squier Stratocaster Fender Affinity Series blanc cassé signée par LES OISEAUX membres du groupe jimmy Page, Jeff Beck et Eric Clapton également vendu pour 16 000 $, huit fois son estimation initiale.

Guitares sensationnelles de U2 a été à l’honneur dans les ventes de Le bordLa guitare électrique Gibson Explorer de 1976, jouée sur scène et assortie à la photo, s’est vendue 437 500 $, la U2 le concert du guitariste légendaire a utilisé une guitare électrique Gibson Les Paul Standard vendue 96 000 $ et une guitare électrique Gretsch Irish Falcon modèle G61361 de 2005, jouée sur scène et signée par U2 leader Bono sur le manche de la guitare vendu 115 200 $.

Une guitare électrique Fender Stratocaster Vintage ’57 réédition crème prisée détenue et jouée par David Gilmour a encaissé 200 000 $. L’une des six Stratocaster vintage achetées au milieu des années 80 par le légendaire FLOYD ROSE guitariste, la guitare électrique a été personnalisée et configurée selon ses spécifications personnelles. Connue sous le nom de Cream No. 2 en remplacement de Cream No. 1, la guitare a été prise sur le PINK FLOYD « Une erreur momentanée de raison » tournées 1987, 1988, 1989 et à Knebworth en 1990 et FLOYD ROSE‘s « La cloche de la division » tournée en 1994 ainsi qu’à l’exposition de Fender aux USA en décembre 1993 et IEM1997 de l’exposition Music 100 à Londres. Une guitare électrique Fender Stratocaster noire sur mesure signée par Gilmour également vendu pour 51 200 $, tous les profits de cette vente étant versés à Teenage Cancer Trust.

Le roi du rock and roll a de nouveau régné sur la scène des enchères avec la vente de sa guitare acoustique Martin D-28 de 1972 qui a été jouée par Elvis Presley du milieu à la fin des années 1970 sur scène et hors scène, qui s’est vendu pour 187 500 $. Ses bijoux et sa garde-robe époustouflants ont également fait des apparitions dans la vente de sa veste en cuir de mouton noire Fred Segal qui s’est vendue 43 750 $, sa bague en or jaune 14 carats centrée sur un saphir étoilé ovale (vendu pour 12 800 $), une montre Lord Elgin offerte à Presley par Jean et Julien Aberbach de Compagnie de musique Hill And Range (vendue 12 800 $), sa bague en argent sterling aigle sculpté (vendue 10 2 400 $) ainsi qu’une page de Elvis Presley‘s « Jailhouse Rock » contrat de film du 12 mars 1957, signé par Presley qui s’est vendu 25 000 $, huit fois son estimation initiale de 7 000 $.

Amy WinehouseLa guitare électrique Fender Stratocaster finie en Daphne Blue était une autre sensation d’enchères qui s’est vendue pour 153 600 $. Le quintuple Grammy Award-la superstar de la musique rétro-soul et la diva pop ont joué de la guitare dans plusieurs de ses premières performances, y compris l’émission de télévision « Plus tard… Avec Jools Holland » en novembre 2003 et dans la vidéo de 2003 pour « Prenez la boîte ». « La propriété de la vie et de la carrière d’Amy Winehouse » a récemment remporté un montant record de 4 millions de dollars américains pour Les enchères de Julien événement de deux jours, le montant total le plus élevé d’articles de l’icône vendus à une vente aux enchères. Sa mini-robe froncée en coton blanc à imprimé fleuri et moulante portée par Amy Winehouse tout en jouant pendant la Fête de l’oxygène 2008 à l’hippodrome de Punchestown, Naas, comté de Kildare, en Irlande, s’est également vendu pour 21 875 $, sept fois son estimation initiale de 3 000 $.

Une scène de guitare EVH Fender « Frankenstrat » ​​jouée par le dieu de la guitare Eddie Van Halen signé par lui et son frère Alex Van Halen vendu 83 200 $. La hache historique, offerte à La colline de Kevan, un ami d’enfance et premier compagnon de groupe de Eddie et Alex Van Halen dans leur premier groupe PEIGNES CASSÉS en 1964, se compose d’une sangle de guitare attachée à des yeux vissés, de réflecteurs de vélo à l’arrière utilisés pour refléter les lumières de la scène, cinq VAN HALEN 2012 médiators collés sur le corps et une image de Eddie imprimé sur métal.

L’iconographie du hard rock et du heavy metal a fait du bruit en tant que pièces telles que l’illustration originale de la couverture du 1983 ÉMEUTE CALME album « Santé du métal » peint à la main par Stan Watts vendu pour 44 800 $ ainsi que le masque « asile » en métal d’origine qui Watts portait pour créer l’image emblématique vendue 50 000 $, six fois son estimation initiale de 8 000 $. Parmi les autres articles qui ont fait vibrer la scène des enchères (avec des offres gagnantes) : le 1989 MTV VMA Moonman présenté à GUNS N’ ROSES pour « Meilleure vidéo de heavy metal » pour « Mon enfant adoré » (37 500 $); une guitare Fender Precision Bass 1964 jouée sur scène par Falaise Williams lors de concerts en direct avec AC DC (50 000 $); une guitare électrique, détenue et utilisée par Joe Strummer, qui, selon l’ancien propriétaire et ancien gérant Gerry Harrington, l’a utilisé en studio pour le « Grosse à bout portant » bande originale et sur son album solo de 1989 « Météo sismique » (34 375 $); un kit de batterie Gretsch 2007 sur mesure en noir qui a été joué par le batteur Taylor Hawkins pour COMBATTANTS DE FOO et Dave Grohl, notamment avec LED ZEPPELIN à Londres (50 000 $); deux NIRVANA listes de concerts dans Kurt Cobainla main, l’un d’un NIRVANA performances à Studios Calton à Edimbourg le 29 novembre 1991, accompagné d’un billet et d’un autre sur une nappe manuscrits et signés par Kurt Cobain, en outre signé par Dave Grohl, Krist Novoselic et d’autres (16 000 $ chacun); et d’autres.

Autres faits saillants inclus (avec des offres gagnantes) :

* Des pièces emblématiques de la reine de la pop, y compris un serre-tête en charmeuse de soie rose vif avec un nœud ornementé porté par Madone dans son emblématique 1984 « Fille matérialiste » vidéo musicale qui s’est vendue pour un montant étonnant de 28 125 $, quatorze fois son estimation initiale de 2 000 $, son Prix ​​de la musique vidéo MTV Moonman Award remis à Madone pour « Meilleure vidéo féminine » de 1986-1987 pour « Papa ne prêche pas » (22 400 $) et son tailleur jupe gris anthracite des années 1940 porté dans sa Golden Globe-rôle gagnant en tant que Eva Péron dans « Evita » (10 000 $);



* Un millésime jaune LES GERMES t-shirt court détenu et porté par Belinda Carlisle de LES GO-GO’S qui s’est vendu pour un montant impressionnant de 22 400 $, vingt-huit fois son estimation initiale de 800 $;



* Keith RichardsVeste courte rouge avec broderies dorées et strass portée sur le « Sortez Yer Yas-Yas » album, ainsi que sur scène lors du tristement célèbre concert d’Altamont, où un membre du public a été poignardé à mort par le Anges de l’enfer, et figurait dans le Frères Maysles film documentaire « Donnez-moi un abri » (38 400 $);



* Une interprétation colorée encadrée d’un clown peint à la main par Frank Sinatra sur toile à l’huile, et signé « Sinatra » (56 250 $) ;



* Une guitare Duesenberg Starplayer TV-MC détenue et jouée par JJ Cale (32 000 $);



* Un banjo Gibson Mastertone personnalisé détenu et joué par Jerry Garcia pendant ses années avec le ANCIEN ET SUR LA VOIE groupe et signé par Garcia et David Grisman (22 400 $);



* Une Fender Stratocaster réédition du 50e anniversaire de 1954 de Custom Shop, conçue pour Carlos Santana (25 600 $);



* Une guitare Fender Telecaster de couleur crème des années 90, signée par LES PIERRES QUI ROULENT membres Mick Jagger, Ronnie Wood, Charlie Watts et Keith Richards qui a inscrit « Le temps est de mon côté » (19 200 $);



* Une guitare électrique Washburn PS2000 personnalisée, utilisée, signée et inscrite avec des paroles manuscrites par Paul Stanley (25 000 $);



* Neal Schonla guitare électrique à corps solide Fender Stratocaster Sunburst de 1965 (28 800 $) et la guitare électrique Gibson Les Paul SG de 1962 (31 250 $);



* Un single britannique de 1962 pressant 7″ de LES BEATLES « PS je t’aime » signé par John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison et Ringo Starr (22 400 $);



* Une paire de baguettes personnalisées appartenant à LED ZEPPELIN le batteur John Bonham qui s’est vendu pour 28 125 $, quatorze fois son estimation initiale de 2 000 $;



* Une guitare électrique Gibson Les Paul custom 80e anniversaire avec le numéro de série personnalisé LP1915 faisant référence à Paull’année de naissance de (57 600 $).

