Quiet Riot sortira une nouvelle musique au début de 2022, déclare Rudy Sarzo : c’est « déjà enregistré »

ÉMEUTE CALME bassiste Rudy Sarzo dit que le groupe prévoit de sortir de la nouvelle musique dans les semaines à venir.

Le musicien de 71 ans, qui a récemment rejoint ÉMEUTE CALME après une absence de 18 ans, a évoqué la possibilité de nouveaux éléments du groupe lors d’un entretien avec le « Journal des fous – Le podcast ultime d’Ozzy ». Il a déclaré: « Nous avons quelques surprises à venir qui sont déjà enregistrées. Donc elles attendent juste d’être publiées. Nous allons les sortir conjointement lorsque nous commencerons la tournée en février [of 2022]. »

La dernière collection de matériel frais du groupe de rock vétéran était celle de 2019 « Les Cowboys d’Hollywood », qui a marqué le batteur Frankie Banaliest la finale ÉMEUTE CALME album studio avant sa mort prématurée.

Banali, qui a rejoint ÉMEUTE CALME en 1982 et a joué sur son album révolutionnaire, 1983’s « Santé du métal », est décédé en août 2020 après une bataille de 16 mois contre le cancer du pancréas.

Les membres survivants de ÉMEUTE CALME a dit plus tard que c’était « Frankie BanaliJe souhaite que le groupe continue et que nous gardions la musique et l’héritage vivants. »

Plus tôt cette année, ÉMEUTE CALME guitariste Alex Grossi a évoqué la possibilité pour le groupe de faire de la nouvelle musique dans une interview avec « Rock Chat avec Trace ». Il a déclaré : « Il a été question de faire beaucoup de nouvelles choses… Il pourrait y avoir un nouvel album. Il y a certainement beaucoup de morceaux qui Frankie laissés derrière qui pourraient être utilisés pour cela, ce qui est bien – qui étaient des travaux en cours avant qu’il ne tombe malade. Tout ce que je vais dire, c’est de rester à l’écoute, mais il y aura certainement de la nouvelle musique de ÉMEUTE CALME. »

Rudy était l’un des membres de ÉMEUTE CALME‘s « Santé du métal » s’aligner. Il a joué de la basse sur le LP classique, qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et a engendré les succès « Sperme sur sentir le bruit » et « Santé du métal » et sur le dossier de suivi « Condition critique ».

Sarzo est apparu dans les vidéoclips les plus remarquables de la MTV âge et a tourné avec le groupe jusqu’en 1985 et à nouveau de 1997 à 2003. Au cours de ses années hors du groupe, Sarzo était membre de OZZY OSBOURNE, SERPENT BLANC, DIO, BLEU YSTER CULTE, QUEENSRŸCHE et LA DEVINE QUI.

Joindre Sarzo dans ÉMEUTE CALMEla gamme actuelle de sont Grossi, chanteur Perle de foutre et batteur Johnny Kelly.

Grossi était dans la dernière version du groupe, de 2004 à 2007, avant de fonder le chanteur Kevin DuBrow décédé, et a été demandé par Banali revenir en 2010.

ÉMEUTE CALME est passé par deux chanteurs – Marc Huff et Scott Vokoun – avant de s’installer perle en 2013. perle a annoncé sa sortie de ÉMEUTE CALME en octobre 2016 et a été brièvement remplacé par Seann Nichols, qui n’a joué que cinq spectacles avec le groupe avant l’arrivée en mars 2017 de « Idole américaine » finaliste James Durbin. perle renvoyé à ÉMEUTE CALME en septembre 2019.

Pour une liste des prochaines ÉMEUTE CALME spectacles, visitez QuietRiot.Band.

Crédit photo: Photo de Ron Lyon



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).