Qu’il n’y ait pas de faille dans notre préparation alors que nous combattons cette vague de Covid: Mansukh Mandaviya aux États

Mandaviya a exhorté les États à se préparer solidement en termes d’infrastructure physique et à utiliser efficacement les fonds approuvés dans le cadre de l’ECRP-II.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a appelé lundi les États et les territoires de l’Union à veiller à ce qu’il n’y ait pas de retard dans la préparation de la lutte contre la poussée de Covid et a insisté sur le maintien d’une synergie holistique pour une gestion transparente de la pandémie.

Réitérant que le Centre se consacre à aider les États à contenir Covid, il a déclaré que le gouvernement de l’Union avait fourni un soutien dans le cadre de l’ECRP-II pour renforcer l’infrastructure de santé à travers le pays.

Inde COVID-19 Réponse d’urgence et préparation des systèmes de santé – Phase-II est un programme parrainé au niveau central pour prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la pandémie en cours et renforcer les systèmes de santé nationaux pour la réponse et la préparation aux urgences à travers le pays.

Interagissant avec les ministres de la Santé, les hauts fonctionnaires et les commissaires à l’information du Maharashtra, du Madhya Pradesh, du Rajasthan, du Gujarat, de Goa, de Dadra et de Nagar Haveli et de Daman et Diu, Mandaviya a déclaré : pandémie. » Au cours de l’interaction virtuelle, il a passé en revue l’état de préparation de la santé publique de ces États pour contenir et gérer le COVID-19 ainsi que les progrès de la campagne de vaccination.

Mandaviya a exhorté les États à se préparer solidement en termes d’infrastructure physique et à utiliser efficacement les fonds approuvés dans le cadre de l’ECRP-II. Il a demandé aux ministres de la Santé des États d’examiner la mise en œuvre des activités physiques dans le cadre de l’ECRP-II, selon le communiqué du ministère de la Santé.

Il a également été suggéré que l’état opérationnel des infrastructures telles que les lits, les usines de PSA et les équipements d’oxygène soit renseigné par les États sur le portail – covid19.nhp.gov.in.

Ils doivent être opérationnalisés et maintenus dans un état fonctionnel pour faire face à toute situation évolutive à l’avenir, selon le communiqué.

Il a été souligné que pour une analyse basée sur des données en temps réel et des décisions basées sur des informations dans la lutte contre Covid, les États doivent mettre à jour leurs données sur les portails de surveillance. Cela aiderait à planifier et à évaluer la préparation à plusieurs niveaux.

Mandaviya a également conseillé aux États de revoir le stock régulateur de médicaments essentiels et de s’assurer que les pénuries, le cas échéant, sont reconstituées.

Augmenter la vaccination de toutes les populations éligibles, en particulier dans les zones et districts à faible couverture vaccinale, a conseillé le ministre de l’Union aux États. « La vaccination entraîne une faible hospitalisation et une faible gravité, comme on le voit dans le monde. » Il a souligné l’administration d’une « dose de précaution » pour les catégories identifiées et a exhorté les États à assurer une couverture complète de la population vulnérable. Il leur a également demandé d’accélérer la couverture complète du groupe d’âge éligible de 15 à 18 ans au plus tôt.

Mandaviya a déclaré qu’indépendamment des variantes COVID, « tester-traiter-vacciner » et le respect du « comportement approprié à Covid » continuent de constituer la base essentielle de la gestion de Covid.

Les États ont été invités à tenir des réunions régulières avec les responsables régionaux de l’ICMR, du NCDC, des responsables de la santé publique des aéroports et des responsables de la surveillance de l’État, selon le communiqué.

Mandaviya a souligné l’importance de la téléconsultation via des plateformes telles que eSanjeevani et a conseillé aux États de l’établir dans chaque district.

« Ils devraient travailler 24 heures sur 24… Il est important que les gens connaissent l’infrastructure et les services de santé disponibles. Les États doivent faire connaître leur disponibilité et établir également des salles de contrôle pour les surveiller », a déclaré le ministre de la Santé de l’Union.

Le ministre d’État de l’Union à la Santé, Bharati Pravin Pawar, a souligné la nécessité de suivre strictement les directives d’isolement à domicile. Elle a également exhorté les États à veiller à ce que les travailleurs de la santé soient formés pour surveiller les personnes isolées à domicile.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.