Qu’il y ait des réactions de carnage louent une suite étrange et sauvage 10z viral

Le buzz pour Venom : qu’il y ait un carnage est sur le point d’atteindre son paroxysme, la suite du succès monstre au box-office de 2018 étant prête à faire d’énormes affaires lorsqu’il s’agit enfin de sortir en salles avec plus d’un an de retard ce week-end. Cela a été une longue attente pour les fans du double acte symbiotique de Tom Hardy, et les premières réactions sont maintenant arrivées en ligne.

Une chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est qu’il s’agit d’une autre performance délirante délirante de l’homme principal, producteur et co-scénariste, qui s’est clairement amusé à donner vie à son double rôle bizarre. Dans des nouvelles légèrement décevantes, il semble que le public qui n’a pas apprécié le premier opus ne sera pas non plus particulièrement amoureux de Let There Be Carnage.

Dans l’ensemble, le consensus est qu’Andy Serkis parcourt son blockbuster de super-héros de 97 minutes de manière suffisamment divertissante, comme vous pouvez le voir dans les premières réponses ci-dessous.

En ce qui concerne Venom: Let There Be Carnage, c’est simple. Vous avez aimé le premier ? Vous aimerez celui-ci. Pas comme le premier ? C’est ainsi que vous vous sentirez ici. C’est la version plus grande et plus rapide du premier film que j’ai appréciée et que j’ai instantanément oubliée. Amusant. Frivole. pic.twitter.com/KseRn6s4E2 — Germain Lussier (@GermainLussier) 28 septembre 2021

VENOM LET There BE CARNAGE: Mon Dieu, ces films sont TELLEMENT stupides et je ne peux m’empêcher de les apprécier. Je pourrais regarder 10 autres films d’Eddie et Venom s’appelant perdants. Il y a une scène où Eddie et Venom s’allongent ensemble sur la plage et ils regardent le soleil se coucher. – Mike Ryan (@mikeryan) 28 septembre 2021

VENOM: LET THE BE CARNAGE embrasse encore plus la romance absurde entre copains du premier film. Andy Serkis fait avancer l’action et l’humour rapidement même s’il n’atteindra pas toujours. La performance gonzo de Tom Hardy est toujours un moment fort tandis que Woody Harrelson savoure chaque moment sadique pic.twitter.com/lQN9W3vaBx – Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) 28 septembre 2021

Cliquez pour zoomer

Tom Hardy est fantastique dans #Venom2 – un film qui se penche volontiers et follement sur son ton sombre et hilarant, puis certains. Des vibrations NATURAL BORN KILLERS de nos méchants, mais c’est finalement Hardy qui vole chaque scène avec une performance unique en son genre qui est tellement amusante à regarder pic.twitter.com/97vO6rHing – Erik Davis (@ErikDavis) 28 septembre 2021

Je suis fan du premier #Venom, j’avais donc de grands espoirs pour #VenomLetThereBeCarnage. La suite est plus facile à suivre, mais elle est plate. Il a besoin de plus du chaos et du charme Eddie/Venom que nous aimons tous. Ce n’est pas mal, mais il n’y a rien de mémorable à part UNE chose. – Jamie Jirak (@JamieCinematics) 28 septembre 2021

Encore une fois, la mystérieuse scène post-crédits est mentionnée avec régularité, et cela doit être quelque chose de sismique si Tom Hardy a explicitement demandé aux gens de ne pas gâcher la fin, puis a partagé une affiche sur son compte Instagram qui a vu son alter-ego de bande dessinée faire écho à ce point.

Vous feriez mieux de rester à l’écart des médias sociaux vendredi jusqu’à ce que vous ayez la chance de voir Venom : qu’il y ait un carnage pour vous-même, mais c’est particulièrement difficile pour les foules internationales, dont beaucoup doivent encore attendre le 15 octobre.