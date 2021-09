Qu’il y ait un carnage ⋆ 10z viral

in

Alors que le premier film a réussi à réussir sans s’éloigner des limites de PG-13, il reste une certaine déception parmi les fans que Sony ait opté contre une cote R pour sa prochaine suite Venom : Il y a du carnage, d’autant plus que le film verra Eddie Brock de Tom Hardy et son symbiote affronter l’un des méchants les plus meurtriers de Marvel dans Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson).

Le réalisateur Andy Serkis a récemment abordé le débat, déclarant que Qu’il y ait un carnage pousse sa cote PG-13 “à ses limites”, et maintenant la star Tom Hardy a également pesé, révélant que “100%, nous l’avons considéré” lorsqu’on lui a demandé de suivre la voie R-rated.

« Avec tous ces symbiotes, vous savez, vous le considérez. Vous lisez les bandes dessinées et c’est extrême, mais ce n’est pas ce que nous sommes ici pour faire », a déclaré Hardy à Comic Book. « Nous sommes venus ici pour faire un film qui, et corrigez-moi si je me trompe, je veux dire, il y a une loi et une règle pour créer un film accessible à beaucoup de gens, ainsi que qui s’adresse à tout le monde, y compris le fans inconditionnels.

“Donc, j’espère que les fans inconditionnels retiendront au moins qu’ils regardent Carnage et qu’ils se disent:” Oui, je reconnais Carnage dans les bandes dessinées. Je suis content de ça », a-t-il poursuivi. “Et oui, non, nous n’avons pas mordu la tête de tout le monde, mais nous avons mis la langue dans la gorge de quelqu’un… ça aussi.”

VOIR AUSSI: Venom: les affiches des personnages de Let There Be Carnage taquinent le retour de She-Venom

Nous verrons si le carnage classé PG-13 est suffisant pour satisfaire les fans lorsque Venom: Let There Be Carnage arrivera vendredi prochain.

Venom : qu’il y ait un carnage voit Andy Serkis (Mowgli : la légende de la jungle) diriger le retour Venin les acteurs Tom Hardy (Eddie Brock/Venom), Michelle Williams (Anne Weying), Woody Harrelson (Cletus Kasady/Carnage) et Reid Scott (Dr Dan Lewis), aux côtés de nouveaux ajouts Naomie Harris (Pas le temps de mourir) et Stephen Graham (L’Irlandais).

Venom: Let There Be Carnage est prévu pour le 1er octobre.

