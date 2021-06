Quille de la deuxième frégate du navire de suivi supplémentaire du projet 1135.6 posée à GSL

Selon la marine indienne, les coques entières des navires sont également construites avec de l’acier indigène — de SAIL.

Malgré les défis posés par la pandémie actuelle de COVID-19, la quille de la deuxième frégate de la marine indienne a été posée à Goa Shipyard Ltd vendredi 18 juin 2021.

Il s’agit d’un important projet de substitution aux importations.

Ce projet est exécuté dans le cadre de l’Accord intergouvernemental (IGA) avec la Russie, qui concerne deux frégates de missiles avancés pour la marine indienne et fait partie du programme de construction navale indigène. En 2019, le contrat de construction de ces deux frégates a été signé entre GSL et le ministère de la Défense (MoD).

Pour être construit dans le cadre de l’initiative Make in India, un grand nombre d’équipements majeurs devraient être remplacés par des équivalents indigènes. Le matériau de construction sera indigène.

Selon la marine indienne, toutes les coques des navires sont également construites avec de l’acier indigène – de SAIL.

Les capteurs et les communications seront également indigènes, ainsi que le câblage et les câbles spéciaux.

Quelle est l’importance de la pose de Keel ?

Il s’agit d’une activité marquante et symbolisant le début officiel du processus de construction du navire.

Plus tôt cette année, le 29 janvier 2021, la quille de la première frégate antimissile avancée a été posée et ce navire sera livré à la marine indienne en 2026, et six mois plus tard, le deuxième navire sera remis.

La quille a été posée par le VADM G Ashok Kumar, vice-chef d’état-major de la marine en présence du cmde BB Nagpal, président du NM et directeur général de GSL. Parmi les autres personnes présentes lors de la cérémonie virtuelle figuraient le vice-amiral Kiran Deshmukh, Controller Warship Production & Acquisition (CWP&A), le Cmde Sanjay Shrivastava, le Cmde (SP), les directeurs et d’autres hauts responsables de la marine indienne et de la GSL.

Pour la première fois, des navires d’une grande complexité sont construits en Inde. Dans son allocution lors de la cérémonie, le VADM G Ashok Kumar, vice-chef d’état-major de la marine, a déclaré que plusieurs changements dans la conception seront intégrés aux navires qui seront construits au GSL. C’est une étape importante pour le chantier naval qui s’est engagé dans l’indigénisation à grande échelle en collaboration avec l’industrie indienne.

Ces frégates furtives qui sont basées sur la conception de la Russie – la classe Amiral Grigorovich (projet 1135.6) ou les frégates avancées de la classe Talwar, devraient être équipées de missiles BrahMos indo-russes. Ce sera à la place des missiles anti-navires russes 3M-54E Klub-N.

Conformément au contrat entre l’Inde et la Russie, deux frégates seront construites en Russie au chantier naval Yantar à Kaliningrad en Russie et deux à GSL. Ces frégates de classe Talwar devraient renforcer la marine indienne dans la région de l’océan Indien (IOR).

Comme cela a été signalé précédemment par Financial Express Online en octobre 2018, ces navires sont propulsés par des turbines à gaz M90FR conçues et construites par Zorya-Mashproekt basée en Ukraine. Cependant, les frégates de construction russe arriveront en Inde sans les moteurs. Les moteurs qui doivent être achetés directement en Ukraine devraient être installés au GSL.

Pendant ce temps, au chantier naval russe, des efforts se poursuivent pour fabriquer des moteurs indigènes à partir de cette classe de frégates.

GSL a été nommé par le gouvernement pour la production des frégates dans le cadre d’un accord de transfert de technologie avec la Russie.

Besoin de la marine indienne

Aujourd’hui, la marine a besoin d’environ 24 frégates. Cependant, il n’en fonctionne que 10.

Comme indiqué précédemment, la classe Amiral Grigorovich de Russie de 3 620 tonnes est une variante améliorée des six frégates de la classe Talwar qui ont été construites pour la marine indienne entre 2003 et 2013.

INS Teg et INS Tarkash, la première des trois frégates ont été livrées à la marine en 2012 et INS Trikand est venu en 2013

