Quilt devient peinture au salon Sanford Biggers au CAAM ⋆ .

Si vous regardez un tableau et souriez, il est déconcertant de se rendre compte soudainement que le tableau sourit en retour.

L’un a-t-il inconsciemment induit l’autre ?

Cet échange agréablement perturbant se produit plus d’une fois dans “Sanford Biggers: Codeswitch”, la belle enquête itinérante du Bronx Museum of the Arts sur les peintures de la dernière décennie de l’artiste basé à Harlem, actuellement au California African American Museum. L’interactivité habile de Biggers est un leitmotiv engageant du spectacle.

Le premier grand sourire – plutôt un sourire rusé – se trouve dans la première pièce, peint en noir épais et texturé presque bord à bord sur une surface non pas en toile mais une courtepointe antique. Comme Faith Ringgold, qui a commencé à fusionner la courtepointe et la peinture dans les années 1980, Biggers croise les deux.

Ce sourire planant n’est pas un riff sur les fameuses « lèvres flottantes » surréalistes de Man Ray. Au lieu de cela, il rappelle celui qui est au centre de « Un portrait de l’artiste en tant qu’ombre de son ancien moi », la petite peinture noir sur noir d’un sourire aux dents béantes qui, en 1980, a lancé Kerry James Marshall sur une renaissance du genre longtemps endormi de la peinture d’histoire, qu’il a centré sur la vie des Noirs américains.

Il fait également partie du chat du Cheshire. Le vestige désincarné d’une créature maintenant-vous-le-voir, maintenant-vous-ne-avez-pas de fantaisie insaisissable et déconcertante, le sourire de Cheshire représente la folie mondaine inévitable.

En plus du sourire, Biggers a peint à la bombe une grille en bleu clair, cousant visuellement un motif géométrique peint avec les carrés reconstitués de la courtepointe domestique. L’utilisation contradictoire d’une technique de pulvérisation douce et goutte à goutte pour rendre un motif de grille ferme et vertical suggère les improvisations publiques du graffiti.

Le geste est simple mais déterminé : la relation entre l’image d’une grille et la courtepointe signale un artiste en conversation avec la peinture comme objet matériel, destiné à une vie publique plutôt que privée.

La même peinture bleu clair est appliquée comme des nuages ​​renversés de couleur éthérée en taches broussailleuses et liquides dans le coin supérieur droit. La forme ample et fluide va à l’encontre de la géométrie vive de la grille. Cet élément lâche et organique souligne l’utilisation fonctionnelle ordinaire d’une courtepointe comme couverture corporelle, différente de la convention rectiligne d’une peinture carrée destinée à être accrochée au mur.

Un aspect vivifiant de l’art de Biggers est son refus ferme d’une hiérarchie improductive souvent attachée aux courtepointes. Lorsque les courtepointes audacieuses et brillantes fabriquées par des femmes noires dans la petite ville de Gee’s Bend, en Alabama, ont pris d’assaut le monde de l’art il y a 15 ans, c’était souvent à cause d’affirmations erronées sur leur similitude avec les peintures abstraites modernes. Accrocher les courtepointes au mur, lorsqu’elles sont destinées à un lit froissé ou à un pliage soigné dans un tiroir, obscurcit facilement l’expérience vivante et improvisée qui donne la puissance réelle des compositions.

Biggers ne fabrique pas de courtepointes « comme des peintures ». Il fait des peintures, et elles sont construites à partir de courtepointes.

La literie commune, presque 6 ½ pieds carrés, est une taille à peu près répétée parmi la majorité des 40 peintures de l’exposition. L’échelle s’adresse directement à la présence physique du spectateur, corps à corps.

Pour “Hat & Beard”, Biggers a également cousu des rectangles de tissu rouge dans le coin en diagonale opposé au bleu brossé, ajoutant ses propres morceaux de tissu à une couverture déjà reconstituée faite par une courtepointe inconnue à un moment donné dans un passé non marqué. (Ses courtepointes sont des antiquités, mais rien de spécial.) Bientôt, vous remarquez d’autres morceaux de courtepointe ajoutés – notamment une dispersion de fleurs géométriques à six pétales qui sont une variation d’un motif traditionnel parfois appelé “fleur de Dresde”.

Une fleur est une anomalie flagrante : Biggers a conçu une abstraction d’un lotus, dont il a planté un seul exemple sur la lèvre du sourire.

Le lotus est un symbole bouddhiste de pureté et d’illumination capable d’émerger des eaux troubles. Celui-ci englobe à la fois l’illumination et l’obscurité : ses pétales rayonnants sont formés à partir du célèbre dessin britannique de 1787 qui montre la coupe transversale de la cale d’un navire négrier, rempli à pleine capacité de corps africains destinés aux Amériques.

La peinture rouge qui coule à travers le sourire ne peut s’empêcher de suggérer du sang.

Le titre du tableau, « Hat & Beard », résonne avec un hommage admiré de 1964 de ce nom à Thelonius Monk, enregistré par le musicien de jazz Eric Dolphy (né, comme Biggers, à LA). La rumination stratifiée du peintre est à la fois douloureuse et joyeuse.

Biggers travaille également dans d’autres médias, dont la sculpture et la vidéo projetée. Une plate-forme horizontale au ras du sol dans une galerie sert d’écran pour une projection de danseurs de break fantastiques sur une scène peinte de couleurs vives. Tournés d’en haut, les moulins à vent, les rotations de tête et les sauts de mains des danseurs semblent d’un autre monde.

Le format est comme un mandala bouddhiste hip-hop – une piste d’atterrissage abstraite pour l’arrivée terrestre des divinités célestes.

Pourtant, l’accent mis par l’exposition sur les peintures de courtepointe est révélateur. La race ou l’origine ethnique des quilteuses d’origine est probablement inconnue. Mais le recyclage des objets trouvés est une tradition extrêmement importante dans l’art noir depuis les années 1960. Biggers aborde ces courtepointes antiques comme des objets tangibles avec des histoires authentiques mais anonymes, pas simplement comme des images picturales immatérielles.

Il construit à partir de là. Parfois, le résultat est une peinture qui devient un relief mural.

Les pièces de courtepointe carrées empilées et rayonnantes de « Kubrick’s Rube », par exemple, sont liées à un motif de courtepointe traditionnel à base d’ananas. L’artiste pousse le motif jusqu’au bout en trois dimensions pour devenir une construction étagée de cubes empilés dépassant du mur. Pensez à Frank Stella dans la salle de couture, plutôt que dans l’atelier industriel.

Installé dans un coin de galerie, “Kubrick’s Rube” recrute même les murs adjacents comme la prochaine étape logique du format cubique – de la courtepointe à la peinture à la pièce. L’environnement architectural dans lequel vous vous trouvez s’enrôle subrepticement dans la conversation esthétique.

La « reconstruction » est un relief mural fait en coupant plus d’une courtepointe, puis en recousant les pièces ensemble. Ils sont tendus dans une structure à bords dorés dont la forme anguleuse et saillante rappelle les plans pliés de l’origami japonais.

Pour le faire, Biggers a découpé des bandes linéaires de tissu rouge et blanc, ainsi que des étoiles blanches sur un champ bleu marine. Il a ensuite remonté les pièces, insérant de jolis patchs de motifs floraux dans le bruant déchiqueté, pour suggérer des drapeaux américains fracturés.

Le design ondulant de “Reconstruction” se situe quelque part entre un paysage d’origami stylisé de pics et de vallées fusionnés avec des armes inquiétantes – un bombardier furtif, par exemple, ou les lames tranchantes d’une étoile ninja. L’objet d’art est une courtepointe reconstituée avec précision, avec toutes les ramifications sociales conflictuelles de l’échec de l’histoire de la Reconstruction américaine au XIXe siècle.

Tout au long du spectacle, on a l’impression que ces mouvements additifs sont inventés au fur et à mesure que l’artiste avance, plutôt que de suivre un design prédéterminé. Ils rayonnent de plaisir dans la fabrication – un sourire qui se répercute de multiples manières.

‘Sanford Biggers: Codeswitch’

Où: California African American Museum, 600 State Drive, Exposition Park, LA

Lorsque: Jusqu’au 23 janvier. Fermé le lundi

Admission: Libre

Info: (213) 744-7432, www.caamuseum.org

