Quin Snyder : « Je pense que Draymond Green mérite de se battre pour le MVP »

La conversation et les discussions sur le prochain MVP de la saison ils sont plus chauds que jamais. Il y a des années dans la NBA, il n’y avait pas, à ce stade de la compétition (presque à mi-saison régulière) autant de candidats pour remporter la plus haute récompense qu’un joueur individuel puisse aspirer à remporter dans sa carrière.

Lesdits candidats sont, à ce jour, les suivants : Stephen Curry, Kevin Durant, Nikola Jokic, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James et Joel Embiid. Ils performent tous à un niveau absolument exceptionnel avec leurs équipes respectives, et ce ne serait pas une surprise si l’un d’entre eux l’acceptait.

Cependant, pour Quin snyder, entraîneur en chef des Utah Jazz, il y a un grand oublié qui mérite d’être inclus dans cette liste : Draymond vert. Malgré son faible impact sur les chiffres des statistiques classiques (points, rebonds et passes décisives par match, loin des huit joueurs évoqués plus haut), le travail du joueur des Golden State Warriors est absolument essentiel.

« Si vous voulez mettre quelqu’un dans la conversation pour le MVP, cela devrait être Draymond Green », a déclaré Snyder. « Ses statistiques ne correspondent peut-être pas à celles des autres joueurs de la NBA, mais le travail qu’il fait à chaque match fait qu’il mérite d’être inclus dans ces conversations. »

Une tradition qui ne vous profite pas

Lors du vote pour le MVP, les chiffres individuels du joueur en points, rebonds et passes décisives ont toujours été et seront toujours pris en compte, principalement. C’est le principal mesureur qui décline la balance lorsqu’il s’agit de prendre ou non ce prix. Aussi bon et essentiel que soit le travail de Draymond Green, il n’atteindra jamais le point de devenir MVP NBA.

