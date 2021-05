Quincy Jones dit qu’il a refusé de travailler avec Elvis Presley parce qu’il était raciste ⋆ .

25 mai 2021 / Publié par: Mieka

Old LLQJ (c’est Loose Lips Quincy Jones) est à nouveau, battant ses gencives et racontant des histoires en dehors de l’école. J’aurais aimé pouvoir m’attribuer le mérite d’avoir inventé LLQJ, mais c’est le nom que ses filles lui ont donné après que sa dernière série d’entretiens l’ait atterri dans l’eau chaude. Et que fait une légende quand elle se retrouve avec un surplus d’eau chaude? Eh bien, il fait ses excuses puis verse une autre portion de thé. Le thé n’est pas aussi chaud que ce tour (difficile de surpasser Marlon Brando et Richard Pryor, il suffit de demander Marvin Gaye) mais savoureux tout de même. Dans le premier épisode de la série d’interviews de The Hollywood Reporter’s Icon, Quincy, 88 ans, affirme qu’il a refusé de travailler avec Elvis Presley parce qu’Elvis était «une mère raciste…», ce qui n’est pas aussi surprenant que de découvrir que Marie Osmond avait un gros cul. Deux morceaux, beaucoup de citron pour moi, merci Q.

Selon THR, discuter des «allégations d’inconduite sexuelle» contre Michael Jackson faisait partie de «certains sujets sur lesquels Jones ne s’aventurerait tout simplement pas», mais il a évoqué le beau-père posthume de MJ pendant environ une minute, Elvis Presley.

THR: Avez-vous déjà travaillé avec Elvis? Q: Non, je ne travaillerais pas avec lui. THR: Pourquoi pas? Q: J’écrivais pour [orchestra leader] Tommy Dorsey, oh mon Dieu, à l’époque dans les années 50. Et Elvis est entré, et Tommy a dit: “Je ne veux pas jouer avec lui.” C’était une mère raciste – je vais me taire maintenant. Mais à chaque fois que je voyais Elvis, il était coaché ​​par [“Don’t Be Cruel” songwriter] Otis Blackwell, lui disant comment chanter. [Blackwell told David Letterman in 1987 that he and Presley had never met.]

ALLEZ AU DIABLE RASHIDA JONES! Tout au long de cette interview, Quincy s’arrête avant d’en arriver à la bonne partie, affirmant que ses «filles ont organisé une intervention» avec lui après ses entretiens en 2018 avec GQ et Vulture comme si «tu aimes la musique brésilienne?» n’était pas le plus grand non-sequitur du siècle. Dans cette interview de GQ, Quincy a affirmé que Dorsey ne laisserait pas Elvis jouer avec le groupe parce que «l’enfoiré ne pouvait pas chanter», mais comme nous le savons, deux choses peuvent être vraies. Je ne pense pas que quiconque soit surpris d’apprendre qu’Elvis se serait probablement retourné dans sa tombe pour voir sa fille Lisa Marie Presley marié à MJ s’il avait la force abdominale pour effectuer ce genre de manœuvre.

Quincy donne vraiment la meilleure interview du monde. Dans celui-ci, il a également ombragé Elon MuskL’apparence de SNL (“il n’était pas hilarant, mais il était drôle. Au moins sa tentative était drôle,”) parlait d’avoir pris (et depuis perdu) du poids parce que “passait beaucoup de temps au Brésil et mettait de l’açai jus de vodka 24/7 », décrit Judy Garland faire un peu avec un microphone enveloppé dans un préservatif qui ferait Jill Scott rougir, et a expliqué comment être un «Poissons, un Lion qui se lève et une lune de Scorpion», «m’a fait me sentir si excitée.» Et son astrologue personnel? Astronaute John Glenn. Et n’oublions pas ce doux cul mormon.

THR: Et c’était ça, c’était la fin de toi et Donny Osmond? QJ: Ouais. Marie était mignonne, cependant. Beaucoup de butin. (Dit quelque chose en russe.)

Quincy prétend qu’il parle 27 langues, et je me fiche que la moitié de ce qu’il dit soit inventée. Parce que l’autre moitié qui est vraie est la plus vraie merde que nous entendrons jamais.

Pic: Wenn.com