Quincy Mason Floyd sur le moment où il a découvert la mort de son père, George Floyd (Watch) ⋆ .

Quincy Mason Floyd parle de son père, George Floyd, dans Good Morning Britain (29 mars 2021)

* Alors que Minneapolis se prépare au témoignage d’ouverture de lundi à Derek Chauvin essai, Quincy Mason Floyd s’est ouvert à «Good Morning Britain» à propos du moment où il a découvert que son père, George Floyd, est mort après avoir été maintenu par le genou de Chauvin.

«Ce n’était même pas réel, c’était comme un claquement de doigt. Je me suis juste mis à genoux et je me suis effondré … ma femme entre et me dit: «Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui ne va pas avec vous? », A déclaré Quincy à« Good Morning Britain »lundi. Il a ajouté: «J’ai eu beaucoup de tremblements, je ne pouvais pas parler, j’étais juste engourdi. Elle a regardé la télé et a dit «Oh mon Dieu» et elle a juste éteint la télé. Elle a dit: ‘Bébé, je suis tellement désolée’ et m’a serrée dans ses bras, vraiment, très fort, tiens-moi, et puis je ne pouvais tout simplement pas parler.

Quincy, qui a vu son père pour la dernière fois à l’âge de cinq ans, a déclaré que Chauvin était accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré: «Je ne sais pas pourquoi ils donnent à cet homme le troisième degré, ça devrait être le premier degré . Le troisième degré n’est qu’une claque sur le poignet. Je ne pense pas que justice soit rendue en utilisant le troisième degré, il faut que ce soit le premier degré. Il lui a pris la vie de mon père, il ne méritait pas du tout ça.

Quincy a également déclaré qu’il s’attendait à une nouvelle émeute à la suite du procès.

«J’ai l’impression que nous allons recommencer à émeute, il y aura de la violence, des gens qui entrent par effraction et des trucs et souillent les quartiers. Je n’ai pas l’impression qu’ils devraient faire ça, mais je souffre, ils comprennent ma douleur », a-t-il expliqué.

Regardez ci-dessous: