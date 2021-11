Quincy Promes, ex de Séville, accusé de tentative de meurtre

19/11/2021 à 19:11 CET

L’ex de Séville, Quincy Promes, il a de nouveau des problèmes avec la justice. Le joueur actuel du Spartak De moscou a été accusé de voies de fait et tentative de meurtre sur son cousin dans une bagarre lors d’une fête. néerlandais eta a été arrêté et interrogé en 2020, mais un an plus tard, la justice a décidé de poursuivre le footballeur.

Promes aurait poignardé son cousin

Les événements se seraient produits lors d’une fête de famille à la périphérie d’Amsterdam, où Après une dispute entre Promes et son cousin, le footballeur aurait poignardé son proche au genou. L’attaque a sérieusement endommagé son genou et il a décidé de signaler l’incident en novembre de l’année dernière. Après ce qui s’est passé, Quincy Promes a été arrêté et interrogé, alors qu’il était un joueur de la Ajax et nié toutes les accusations portées contre lui.

Aujourd’hui, un an après les événements, l’accusation a porté plainte contre le Néerlandais et bien qu’il n’y ait toujours pas de date pour qu’il passe par l’audience du tribunal, Promes sait déjà qu’il pourrait encourir une peine de 24 à 42 mois pour tentative de meurtre.

Actuellement, Promes est sous la discipline de Spartak de Moscou, l’équipe n’a pas encore commenté les événements. L’attaquant néerlandais a un contrat jusqu’en 2024.