Quindon Tarver d’American Idol meurt

. Quindon Tarver, ancien concurrent d’American Idol, décède à 38 ans

Quindon Tarver, un chanteur qui est apparu sur deux saisons d’American Idol, est décédé à 38 ans.

Le chanteur est décédé dans un accident de voiture à Dallas, au Texas, le vendredi 2 avril. Selon People, Tarver était une enfant star qui, enfant, faisait partie du chœur du remake de Baz Luhrmann du film de 1996 Roméo + Juliette.

S’adressant à The Daily Beast, l’oncle de Tarver Willie Tarver a déclaré: « [Quindon] Il a eu un accident; tout ce que nous savons, c’est qu’il a eu un accident, il s’est écrasé dans un mur quelque part dans le George Bush [Turnpike]. Voilà toutes les informations dont je dispose ».

Tarver a participé aux saisons deux et sept d’American Idol.

Voici ce que vous devez savoir:

Quindon Tarver – Stand Our GroundAprès un an de la mort de mon premier cousin Darius Tarvers, nous nous battons toujours pour la justice. Nous devons mettre fin à la brutalité policière et nous défendrons notre position !!! 2021-01-22T21: 37: 58Z

Apparu dans la vidéo «Like a Prayer» de Madonna

Tarver faisait partie du clip de la chanson de Madonna Like a Prayer, selon The Daily Beast.

Un autre oncle de l’artiste, Kevin Tarver, a déclaré: «C’est un peu tragique, j’ai en fait perdu mon fils en janvier à cause de la brutalité policière. Cette dernière version de Quindon, «Stand Our Ground», était au nom de mon fils. »

La chanson en question, «Stand Our Ground», peut être vue dans cet article.

Quindon TarverUn clip de Roméo et Juliette avec Leonardo Dicaprio et Clair Danes J’adore cette voix de garçons Je veux 2 savoir si je lui ai manqué ce qui s’est passé. : 49: 49Z

Kevin Tarver a ajouté: «C’était un neveu aimant, il aimait tout le monde, il croyait à la simplicité. Il adorait la musique depuis son plus jeune âge et finalement chanter l’a emmené partout dans le monde. C’était sa passion ».

Madonna – comme une vierge [Official Music Video]Vous regardez le clip officiel de «Like A Virgin» de l’album de Madonna «Like A Virgin» sorti sur Sire Records en 1984. Achetez / diffusez en streaming l’album «Like A Virgin» ici: Madonna.lnk.to/LikeAVirgin Écoutez Dernière sortie de Madonna ici: Madonna.lnk.to/latest Abonnez-vous à la chaîne Madonna! Madonna.lnk.to/YouTubeID Découvrez les playlists YouTube officielles de Madonna… La vidéographie complète de Madonna Madonna.lnk.to/Videography… 2009-10-27T02: 09: 47Z

Baz Luhrmann a partagé un hommage sur Instagram

Mercredi, le réalisateur Baz Luhrmann a partagé un hommage à Tarver sur Instagram, en écrivant: « Une belle âme est morte, mes pensées vont à la famille et aux proches de Quindon Tarver. »

En 2017, lorsque le chanteur s’est entretenu avec l’Australian Broadcasting Corporation, il a déclaré qu’il travaillait dans le secteur des assurances à l’époque. « Je m’assure que toutes les données des politiques sont correctes. »

Parlant de son éducation musicale, le regretté chanteur a déclaré: «J’ai commencé à chanter à l’âge de quatre ans. J’ai commencé à chanter dans l’église de mon grand-père. C’était le pasteur. Je l’ai juste pris et j’ai couru avec. C’était quelque chose que j’aimais vraiment et j’ai commencé à l’aimer et j’ai commencé à me connecter avec lui. Je l’ai juste pris et j’ai couru avec. C’était quelque chose que j’aimais vraiment et j’ai commencé à l’aimer et j’ai commencé à me connecter avec lui. «

Tarver a expliqué qu’à l’âge de 12 ans, il a décroché un important contrat de disques. Il était à Los Angeles, enregistrant son deuxième album quand il a été contacté pour faire partie du film Luhrmann.

« La femme pour qui j’ai auditionné à Hollywood Records faisait maintenant partie du département de musique de la 20th Century Fox. Je suppose qu’elle a appris qu’elle avait signé avec Virgin, alors elle les a contactés parce qu’ils cherchaient quelqu’un pour chanter ces chansons. . pour le film », dit-il.

L’artiste a conclu son entretien avec le médium en disant: «… Je me rends compte que la raison pour laquelle je suis passé par là était de pouvoir être cette lueur d’espoir pour d’autres personnes qui ont traversé ce genre de choses. Il avait l’habitude d’aider les gens, leur faisant savoir qu’ils peuvent exceller. Parce que, si je peux le faire, vous le pouvez aussi ».

