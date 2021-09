Quinn Cook renforce les Portland Trail Blazers

Les mouvements continuent de se produire dans la NBA avant le coup d’envoi de la saison. Et l’une des peintures qui semble à la dérive et qui a besoin d’ajouter de nouveaux visages est Portland Trail Blazers. Avec Damian Lillard et CJ McCollum sur la liste, du moins pour le moment, les entourer de la meilleure façon possible sera la clé et c’est l’intention de la franchise de l’Oregon.

Ainsi les choses, les Blazers ont confirmé dans les dernières minutes l’incorporation de Quinn Cook. Le meneur de jeu qualifié qui a déjà parcouru les alignements des Warriors et des Lakers pourrait assumer ce rôle de meneur de jeu suppléant pour exploiter son terrain extérieur et sa lecture du jeu.