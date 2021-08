Quinn Ewers fait ses débuts dans l’Ohio State à l’entraînement des Buckeyes

in

Voici à quoi ressemble Quinn Ewers dans un uniforme de football de l’État de l’Ohio à l’entraînement des Buckeyes.

Le meilleur espoir du quart-arrière de 2022, Quinn Ewers, s’est reclassé plus tôt cet été afin de pouvoir s’inscrire une année complète plus tôt à l’Ohio State.

Ewers rejoint un casting de quatre et cinq étoiles qui n’ont jamais tenté de faire un clin d’œil au football universitaire. Bien qu’on ne s’attende pas à ce qu’il joue beaucoup, voire pas du tout, au cours de sa véritable saison de première année, Ewers est le quart-arrière du futur pour le programme de football de l’Ohio State. Ici, il fait ses débuts avec les Buckeyes à l’entraînement cette semaine. Ewers regarde déjà le rôle en écarlate et gris pour eux.

Ohio State football: premier aperçu de Quinn Ewers à l’entraînement des Buckeyes

Avec CJ Stroud projeté comme le démarreur de la semaine 1 des Buckeyes contre. les Golden Gophers du Minnesota, cherchez Ewers, Jack Miller III et le nouveau venu Kyle McCord pour le pousser chaque jour à l’entraînement. Ryan Day a une excellente équipe de football, mais un jeu de quart-arrière incohérent ou médiocre est la seule chose qui ruinera la saison de l’Ohio State. Les Buckeyes sont favoris pour remporter le Big Ten et se qualifier pour les séries éliminatoires.

En fin de compte, l’arrivée d’Ewers à Columbus un semestre avant que tout le monde ne s’attende à ce qu’il soit là a mis tous les autres quarts en garde. Celui qui ne gagne pas le travail hors du camp est probablement transféré dès qu’il le peut. Ewers aura besoin de temps pour s’acclimater au jeu universitaire, mais son talent est trop immense pour ne pas pousser pour le poste de départ en 2022. Sera-t-il prêt d’ici là?

Ewers aurait pu être un lycéen, mais il prend des clichés avec le programme de l’État de l’Ohio.

Pour plus d’informations sur le football de la NCAA, des analyses, des opinions et une couverture unique par FanSided, y compris les classements Heisman Trophy et College Football Playoff, assurez-vous de mettre ces pages dans vos favoris.