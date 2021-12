Quinn Ewers va être transféré au Texas : ce que cela signifie pour Longhorns en 2022

Le Texas est de retour ? Il reçoit certainement un coup de pouce majeur sous la forme d’un transfert majeur.

L’ancien quart-arrière de l’Ohio State Quinn Ewers, l’une des recrues les mieux notées de l’histoire du classement composite de 247Sports, a annoncé dimanche qu’il se rendait à Austin pour rejoindre les Longhorns. Ewers s’était initialement engagé au Texas avant de se désengager pour rejoindre les Buckeyes.

Ewers était une recrue dans la promotion 2022 avant de se reclasser pour atteindre Columbus un an plus tôt. Le recrue Redshirt CJ Stroud a été nommé partant des Buckeyes pour la saison 2021 et est devenu finaliste du trophée Heisman. Il lui reste encore un an avant de pouvoir partir plus tôt pour le repêchage de la NFL.

PLUS : Qui a remporté le trophée Heisman en 2021 ?

À quel point le Texas obtient-il un coup de pouce avec Ewers? Sporting News le décompose.

Quinn Ewers commencera-t-il en 2022 ?

Il y avait des rumeurs de mal du pays qui auraient pu conduire Ewers à quitter l’État de l’Ohio, mais il ne fait aucun doute qu’un autre facteur était le tableau de profondeur des Buckeyes au poste de quart-arrière. Stroud est presque certain de revenir en tant que partant la saison prochaine, et même si la recrue quatre étoiles Jack Miller a quitté le programme, le recrue cinq étoiles Kyle McCord reste à Columbus et pourrait être une option pour commencer en 2023 si Stroud part pour le repêchage .

Dans cet esprit, Ewers quitterait-il un programme où il n’allait pas commencer pour un autre programme où il devrait attendre un an pour commencer? Probablement pas.

La situation du quart-arrière du Texas en 2021 était loin d’être problématique. Junior Casey Thompson a terminé la saison avec un pourcentage d’achèvement de 63,2, 2 113 verges par la passe, 24 touchés et neuf interceptions. Il a également couru 55 fois pour 157 verges et quatre touchés.

PLUS: Ryan Day de l’Ohio State pourrait-il remplacer Matt Nagy?

Freshman Hudson Card, qui a commencé les deux premiers matchs du Texas de la saison, a terminé l’année avec 590 verges par la passe, un pourcentage d’achèvement de 61,4, cinq touchés et une interception.

Ces deux-là ont peut-être plus d’expérience dans le système de Steve Sarkisian, mais ils ne viennent pas avec le pedigree d’Ewers. Le classement 247Sports Composite lui a donné un score parfait de 1.000, le mettant à égalité avec Jadeveon Clowney, Robert Nkemdiche, Rashan Gary, Vince Young et Ernie Sims pour la note de recrue la plus élevée. En comparaison, Trevor Lawrence était à 0,9999 et Justin Fields à 0,9998. Le produit Southlake Carroll High School aurait une capacité de lancer de niveau supérieur et la capacité d’étendre les jeux en brouillant.

Alors, Ewers partira-t-il pour le Texas en 2022 ? Presque certainement.

À quoi s’attendre du Texas en 2022 ?

Les Longhorns se sont installés dans un schéma annuel : être classé tôt, remporter une grosse victoire, puis perdre un tas de matchs pour décevoir à nouveau les fans. Les aiguières sont peut-être juste le joueur dont elles ont besoin pour briser ce schéma.

Et il ne sera certainement pas seul. Une tonne de talents offensifs est de retour. Le porteur de ballon en deuxième année Bijan Robinson sera de retour après avoir couru pour 1 127 verges en 195 courses, dont 11 pour des touchés. Il a également capté 26 passes pour 295 verges et quatre autres touchés.

PLUS : Chaque changement d’entraîneur FBS en 2021

Les aiguières auront également une grande profondeur de récepteur. L’étudiant de première année Xavier Worthy a connu une saison énorme pour les Longhorns, captant 62 passes pour 981 verges et 12 touchés. Le étudiant en deuxième année de Redshirt, Jordan Whittington, sera de retour après avoir capté 26 passes pour 377 verges et trois touchés. Le quatrième meilleur receveur de l’équipe, Marcus Washington, devrait également être de retour après avoir capté 18 passes pour 277 verges et deux touchés.

La ligne offensive devrait retourner trois partants : le centre Jake Majors, le gardien Junior Angilau et le plaqueur Andrej Karic.

Le Texas s’est classé 49e au pays cette saison avec 424,7 verges d’attaques totales par match et 21e en attaque avec 35,3 points par match. Mais Ewers ne peut pas jouer à tous les postes et il ne pourra pas aider une défense qui a connu des difficultés en 2021, se classant 100e avec 425,6 verges allouées par match et 97e avec 31,1 points par match. Alors, prétendant au titre immédiat ? Peut être pas.

Pourtant, Ewers mettra ce programme sur la bonne voie et pourrait aider à établir l’offensive comme l’une des meilleures du pays.