Quinn, premier footballeur transgenre à remporter l’or aux Jeux olympiques

L’équipe canadienne est entrée dans l’histoire ce vendredi, en obtenant sa première médaille d’or en football lors de la grande finale de Tokyo 2020, après avoir battu son homologue suédois dans une série dramatique de tirs au but, pour conserver la première position du tournoi de football féminin, où en plus, un événement historique a été enregistré dans la joute olympique, comme le Canadien, Quinn, est devenu le premier athlète transgenre à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques.

La joueuse qui évolue actuellement dans le Règne de l’OL de la Ligue Nationale de Football Féminin, est devenue la premier footballeur ouvertement transgenre et non binaire à remporter une médaille olympique, après la sélection du pays de la feuille d’érable, a rejoint la liste des champions olympiques, après avoir battu son homologue suédois, lors de la finale dramatique disputée à Yokohama.

Quinn est monté sur la plus haute marche du podium avec son équipe, à l’issue d’une rencontre au cours de laquelle le milieu de terrain qui évolue en championnat américain, était titulaire et est sorti de l’échange après la fin de la première mi-temps, lors d’une rencontre dans laquelle le Canada et la Suède égalé un but après le temps réglementaire et après la prolongation, donc La championne olympique du tournoi de football féminin a dû se définir dans une série dramatique de pénalités, qui s’est terminée par un score de 3 à 2.

L’équipe canadienne a révélé, en septembre de l’année dernière, su identité en tant que personne transgenre non binaire, à travers une publication sur les réseaux sociaux et des mois plus tard, a marqué une étape importante pour la communauté LGTBQ + au sein des Jeux Olympiques.

Le Canada a remporté sa première médaille d’or olympique en soccer féminin et rejoint la liste restreinte des champions, après les titres des États-Unis, de la Norvège et de l’Allemagne, en plus de maintenir l’hégémonie nord-américaine dans ce tournoi.