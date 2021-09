Quiñones signe un doublé lors de la victoire d’Atlas face à Necaxa

18/09/2021 à 7h20 CEST

le colombien Julien Quinones signé ce vendredi son premier doublé dans le Atlas dans la battu 0-3 au domicile de Necaxa dans le prolongement de la neuvième journée du tournoi Apertura 2021 de football mexicain. L’Argentin Furch de juillet a complété le triomphe du rouge et noir de l’entraîneur argentin Diego Cocca qui s’est hissé à la troisième place du classement d’Apertura avec 16 points, quatre derrière le leader américain.

En première mi-temps, Necaxa a dominé la possession du ballon avec 61%, mais a souffert pour créer le danger dans le but du Colombien Camilo Vargas. L’Atlas était précis et à la minute 23, l’association des attaquants rouge-noir a commencé lorsque Furch a profité d’un mauvais dégagement défensif et avec une tête il a aidé Quiñones, qui avec des ciseaux a converti le 0-1. Les visiteurs ont laissé Necaxa continuer en dominant le ballon et à 35 ans ils ont de nouveau profité d’une erreur de leur rival, maintenant dans une sortie dans laquelle Quiñones a fait un mur avec Furch, qui avec sa jambe droite a décrété le 0-2 . Avec deux minutes à jouer en seconde période, Diego Barbosa a terminé un ballon dans la surface qu’un défenseur, dans une tentative de rejeter, a permis à Quiñones de la tête de marquer 0-3.

Necaxa a failli marquer avec une paire de têtes de l’Uruguayen Fabricio Formiliano, de l’Argentin Mauro Quiroga et un tir de Luis García, tous arrêtés par Camilo Vargas.

La neuvième journée a débuté jeudi avec la victoire 4-1 de San Luis sur Tijuana, menée par un triplé de l’Argentin Germán Berterame. Samedi, León accueillera le Juárez FC, l’América de l’entraîneur argentin Santiago Solari espère se réaffirmer en tant que leader de l’Apertura à domicile contre le sous-leader Toluca, Pachuca se rendra à Guadalajara et les Pumas UNAM entendent sortir de leur présent négatif en le stade Mazatlán FC. Dimanche, le champion Cruz Azul de l’entraîneur péruvien Juan Reynoso accueillera Querétaro, Monterrey et Tigres UANL se rencontreront dans la regio classique et Santos Laguna-Puebla clôturera la journée.