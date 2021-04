Quintanar del Rey et Toledo ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

18/04/2021 à 22:31 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au San Marcos et qui a fait face au Quintanar del Rey et à Toledo il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Quintanar del Rey Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Torrijos. Du côté des visiteurs, le Toledo est venu de battre 2-1 à domicile à Athlétique Albacete dans le dernier match joué. Avec ce score, l’équipe locale a été placée en cinquième position, tandis que le Toledo il est arrivé à la quatrième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Au cours de la deuxième période, les deux Quintanar del Rey et le Toledo ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Canada, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Rodri Oui Mamau et avec du rouge à Mamau (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Quintanar del Rey il obtient 40 points et le Toledo avec 41 points.

Le lendemain, l’équipe de Carlos Gomez fera face à Marchamalo, Pendant ce temps, il Toledo de Diego Merino sera mesuré contre lui Calvo Sotelo Puertollano.

Fiche techniqueQuintanar del Rey:Rozalen, Cañada, Alcañiz, Chema, Felipe Belmonte, Alex Jiménez, Sanjuan, Eloy, Álvaro Collado, Kain Amoud et IsmaelTolède:Olmedo, Mansour, César Ortiz, Gomis, Esparza, Pituli, Álvaro Antón, Chele, Rubén Moreno, Rodri et MamauStade:San MarcosButs:0-0