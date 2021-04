Quintanar del Rey gagne 1-2 dans le fief de Marchamalo

25/04/2021 à 22h00 CEST

le Quintanar del Rey a remporté le Marchamalo 1-2 lors du match disputé ce dimanche à La Solana. le Marchamalo Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Athlétique Albacete à la maison (1-2) et l’autre devant Calvo Sotelo Puertollano dans son fief (2-0). Du côté des visiteurs, le Quintanar del Rey a récolté un nul nul contre le Toledo, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le match, l’équipe Marche-Malero est la première, tandis que le Quintanar del Rey Il est quatrième après la fin du match.

Le match a bien débuté pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Ismael à la 21e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La deuxième période a débuté de manière excellente pour la Marchamalo, qui a obtenu la cravate grâce au succès de Carlos Braun quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 50e minute. Quintanar del Rey à la 64e minute, il a pris les devants avec un nouvel objectif de Ismael, réalisant ainsi un double. Enfin, le match s’est terminé par un 1-2 sur le tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Marchamalo a donné accès à rouge, Pelaez Oui Ruiz pour Atance, Hernaiz Oui Cacahuète, Pendant ce temps, il Quintanar del Rey a donné le feu vert à Ivan Albert, Sauveur Oui Jésus Garcia pour Ismael, Jimenez De Los Gallanes Oui Campoy.

Au cours des 90 minutes de la réunion, douze cartes au total ont été vues. Du Marchamalo le jaune a été sanctionné majordome, Moraga Oui Abdramane et avec du rouge à Abdramane (2 jaunes), tandis que l’équipe du Quintana Roo sanctionnait Alvaro Collado, Ismael, Creusement, Alcañiz, Ferri, Ivan Albert Oui Campoy avec un carton jaune et avec un carton rouge Creusement (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Marchamalo reste avec 51 points et le Quintanar del Rey il monte à 43 points.

Le lendemain, le Marchamalo jouera contre lui Calvo Sotelo Puertollano loin de chez soi et Quintanar del Rey jouera son match contre lui Torrijos à la maison.

Fiche techniqueMarchamalo:Jonatan Abuin, Atance (Rojo, min 67), Carlos Braun, Mani (Ruiz, min 77), Moraga, Nachete, Mayordomo, Hernaiz (Pelaez, min 72), Abdramane, Diego Peñalvo et Josemi CerroQuintanar del Rey:Ferri, Alcañiz, Cava, Felipe Belmonte, Jimenez De Los Galanes (Salvador, min.83), Sanjuan, Eloy, Campoy (Jesús García, min.88), Álvaro Collado, Ismael (Ivan Albert, min.68) et Kain AmoudStade:La SolanaButs:Ismael (0-1, min.21), Carlos Braun (1-1, min.50) et Ismael (1-2, min.64)