Quintette idéal NBA controversé: Joel Embiid est porté disparu

La NBA a publié le Toutes les équipes NBA de la saison 2020/21 et la principale surprise est que Joel Embiid ne fait pas partie de la première équipe. Les élus ont été Luka Doncic (Dallas Mavericks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets) et Stephen Curry (Golden State Warriors).

Par position, la NBA a envoyé le Camerounais dans le deuxième quintette, qui est composé de Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Phoenix Suns), Julius Randle (New York Knicks), LeBron James (Los Angeles Lakers) et Joel Embiid (Philadelphie 76ers). Dans le troisième, Kyrie Irving (Brooklyn Nets) Bradley Beal (Washington Wizards), Jimmy Butler (Miami Heat), Paul George (Los Angeles Clippers) et Rudy Gobert (Utah Jazz).

Le MEILLEUR QUINTETTE de la saison pic.twitter.com/IBX1HpSK6P – NBA Espagne (@NBAspain) 16 juin 2021

Les controverses

On surprend l’absence de Joel Embiid dans le premier quintette, mais aussi la présence de LeBron James dans le second (compte tenu de ses blessures et de sa mauvaise fin de saison) et l’absence de Donovan Mitchell, la star de la meilleure équipe. dans la ligue, dans aucun des quintettes.

Mitchell a récolté en moyenne 26,4 points et 5,2 passes décisives pour Utah cette saison. Le manque constant de respect de la ligue pour un joueur formidable qui part en séries éliminatoires et qui était déjà ignoré dans la lutte pour le MVP de la saison et est maintenant à nouveau dans l’élection des “meilleurs” quintettes de l’année.

Comme toujours, une question de goût. Ne pas voir Embiid dans la meilleure équipe de l’année alors qu’il était le deuxième meilleur joueur de la saison, ça fait mal.