Quinton de Kock refuse de se mettre à genoux avant le choc de la Coupe du monde T20 entre l’Afrique du Sud et les Antilles et ne joue pas pour des « raisons personnelles »

Quinton de Kock a refusé de se mettre à genoux avant le match de Coupe du monde T20 entre l’Afrique du Sud et les Antilles et n’a pas participé au match.

Cricket South Africa a ordonné à tous les joueurs de faire le geste avant le match, mais De Kock n’a pas figuré pour des « raisons personnelles ».

.

De Kock n’a pas voulu se mettre à genoux après avoir été invité par Cricket South Africa

L’ASC voulait une approche cohérente pour prendre le genou avant les matchs, car les joueurs avaient adopté des poses différentes avant les matchs précédents.

Certains se sont agenouillés, certains ont levé les poings tandis que d’autres se sont tenus les bras derrière le dos avant leur premier match contre l’Australie.

Dans un communiqué, CSA a déclaré: «Après avoir examiné toutes les questions pertinentes, y compris la position des joueurs, le conseil d’administration a estimé qu’il était impératif que l’équipe soit vue prendre une position unie et cohérente contre le racisme, en particulier compte tenu de l’histoire de SA.

« Plusieurs autres équipes à la Coupe du monde ont adopté une position cohérente contre le problème, et le conseil d’administration a estimé qu’il était temps que tous les joueurs de l’Afrique du Sud fassent de même. »

Ils ont confirmé plus tard que De Kock avait refusé de se mettre à genoux.

Dans une déclaration distincte, ils ont déclaré : « La CSA a pris note de la décision personnelle du gardien de guichet sud-africain Quinton de Kock de ne pas « mettre le genou » avant le match contre les Antilles.

« Tous les joueurs avaient été tenus, conformément à une directive du conseil d’administration de l’ASC, de « mettre le genou à terre » dans une position unie et cohérente contre le racisme.

.

De Kock est l’un des acteurs les plus importants d’Afrique du Sud

« Le Conseil était d’avis que, bien que la diversité puisse et doive s’exprimer dans de nombreuses facettes de la vie quotidienne, cela ne s’appliquait pas lorsqu’il s’agissait de prendre position contre le racisme.

« Le Conseil attendra un nouveau rapport de la direction de l’équipe avant de décider des prochaines étapes. Tous les joueurs doivent suivre cette directive pour les matchs restants de la Coupe du monde.

« La CSA remercie tous les autres joueurs de Proteas d’avoir accepté de s’unir et de prendre une position publique aussi importante contre le racisme. »

Cela pourrait maintenant menacer l’avenir de De Kock dans l’équipe d’Afrique du Sud.

Le journaliste sud-africain Lungani Zama a rejoint talkSPORT pour discuter de la question et il pense que la décision a été prise parce que les joueurs n’avaient pas été consultés et que le leadership de Cricket South Africa est un gâchis.

Il a déclaré à White et Jordan: «Pour le contexte, Cricket South Africa a laissé tomber la balle à plusieurs reprises et la direction a changé plusieurs fois au cours de la dernière année pour un certain nombre de raisons.

.

La position de De Kock est devenue le grand sujet de discussion lors de la Coupe du monde T20

« Cette décision unilatérale du conseil d’administration n’a eu aucune consultation avec les joueurs.

«Ils leur demandent de le faire et connaissant Quinton de Kock, j’imagine qu’il se lève sur le fait qu’on leur dit de le faire et qu’il n’a pas le choix en la matière.

« Pour aller plus loin, Quinton de Kock est un joueur qui a des relations raciales qui lui tiennent à cœur et les a eues pendant la majeure partie de sa carrière avant même de jouer pour l’Afrique du Sud.

« L’un de ses meilleurs amis est un joueur de baseball avec qui il est presque allé jouer au baseball majeur et est toujours allé chez lui et a dîné tout le temps. Ce n’est pas une question raciale.

« Il s’agit davantage d’une question de droits de l’homme où ils sentent qu’ils n’ont pas été consultés et qu’on leur a maintenant demandé de faire quelque chose sans aucune consultation.

« C’est une tactique de bras fort par le conseil d’administration. Ils sentent qu’ils ont besoin de faire quelque chose. Nous sommes au plus fort de la saison politique en Afrique du Sud.

« Quinton de Kock va probablement devenir le bouc émissaire de quelque chose. Les joueurs n’ont pas été consultés à ce sujet.

.

De Kock a participé à leur match d’ouverture contre l’Australie, qu’ils ont perdu

« Lorsqu’ils ont été consultés à ce sujet précédemment, le conseil d’administration a lui-même déclaré que l’Afrique du Sud voulait faire une bannière où les joueurs se tenaient ensemble contre l’Angleterre.

« Les autorités de l’époque ont déclaré qu’une bannière n’était pas assez bonne et qu’il fallait faire autre chose.

«Il n’y avait pas de leadership et maintenant, soudainement, sur un coup de tête, ils ont décidé unilatéralement qu’ils ne pouvaient pas le laisser aux joueurs et qu’ils devaient faire ce qu’ils disaient.

« L’avenir de Quinton de Kock et du cricket sud-africain est désormais remis en question. Je ne le vois pas signer son prochain contrat central sud-africain.

« Sans parti pris là-dessus, étant un Sud-Africain noir et Quinton de Kock étant un Sud-Africain blanc, j’ai passé beaucoup de temps avec lui en tournée, si vous me demandez franchement s’il est raciste ou non ? Absolument pas.

«Cela va plus loin que le noir ou le blanc et un symptôme plus profond de la pure mauvaise gestion chez Cricket South Africa et ils ont choisi cette manière de traiter un problème qui est dans le système depuis l’année dernière.

« Il y a beaucoup de pression politique sur eux pour qu’ils soient perçus comme un leadership fort, mais ils l’ont fait de la mauvaise manière. »