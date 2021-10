La star sud-africaine Quinton de Kock s’est excusée auprès de ses coéquipiers et a passionnément nié être raciste après avoir refusé de se mettre à genoux lors de la Coupe du monde T20.

Le gardien de guichet-batteur a suscité l’indignation après s’être retiré du match de son pays contre les Antilles mardi pour protester contre l’instruction de Cricket South Africa d’effectuer le geste antiraciste.

.

De Kock insiste sur le fait qu’il comprend l’importance du message en tant que personne de famille non blanche

.

L’équipe des Antilles a mis le genou à terre avant son match de Coupe du monde T20 contre l’Afrique du Sud, qui a également effectué le geste antiraciste – mais De Kock n’était pas impliqué

De Kock insiste sur le fait que l’incident était un malentendu qui aurait dû être résolu plus tôt et dit maintenant qu’il serait heureux de se mettre à genoux après une conversation avec CSA.

Dans une longue déclaration publiée jeudi, le joueur de 28 ans a déclaré: « Je voudrais commencer par m’excuser auprès de mes coéquipiers et des fans à la maison.

«Je n’ai jamais voulu en faire un problème de Quinton. Je comprends l’importance de lutter contre le racisme et je comprends également la responsabilité de nous en tant que joueurs de montrer l’exemple.

« Si moi, prendre un genou aide à éduquer les autres et améliore la vie des autres, je suis plus qu’heureux de le faire. »

De Kock a révélé qu’il n’avait découvert la directive que le matin du match et avait estimé que ses propres droits étaient attaqués, insistant sur le fait que son comportement n’avait rien à voir avec des opinions sur l’égalité raciale.

.

De Kock a été capitaine de l’Afrique du Sud au test de cricket

« Je suis profondément désolé pour tout le mal, la confusion et la colère que j’ai causés », a-t-il ajouté.

« Pour ceux qui ne le savent pas, je viens d’une famille métisse. Pour moi, la vie des Noirs compte depuis ma naissance. Pas seulement parce qu’il y avait un mouvement international.

« Les droits et l’égalité de tous sont plus importants que n’importe quel individu. J’ai été élevé pour comprendre que nous avons tous des droits et qu’ils sont importants.

« J’ai eu l’impression que mes droits m’avaient été retirés lorsqu’on m’a dit ce que nous devions faire de la manière dont on nous l’a dit.

« Depuis notre discussion avec le conseil d’administration hier soir, qui a été très émouvante, je pense que nous comprenons également mieux leurs intentions.

« J’aurais aimé que cela se produise plus tôt, car ce qui s’est passé le jour du match aurait pu être évité. »

.

De Kock a publié une déclaration longue et émouvante sur la question

.

Le capitaine sud-africain Temba Bavuma prend le genou

De Kock a ajouté : « Si j’étais raciste, j’aurais facilement pu me mettre à genoux et mentir, ce qui est mal et ne construit pas une société meilleure. Ceux qui ont grandi avec moi et joué avec moi savent quel type de personne je suis.

«J’ai été appelé beaucoup de choses comme joueur de cricket, mais cela ne m’a pas fait mal. Être traité de raciste à cause d’un malentendu me blesse profondément. Cela fait mal à ma famille. Ça fait mal à ma femme enceinte.

« Je ne suis pas raciste. Au fond de mon cœur, je le sais. Et je pense que ceux qui me connaissent le savent.

De Kock a terminé en louant le leadership du capitaine sud-africain Temba Bavuma, affirmant qu’il aimerait être réintégré dans l’équipe.

Il a déclaré : « Je veux juste remercier mes coéquipiers pour leur soutien, en particulier mon capitaine, Temba. Les gens ne le reconnaissent peut-être pas, mais c’est un leader incroyable.

« Si lui et l’équipe, et l’Afrique du Sud, m’avaient, je n’aimerais rien de plus que de rejouer au cricket pour mon pays. »