Quinze victimes du Covid à River avant le duel contre Boca

16/05/2021 à 03:10 CEST

Efe

River Plate a annoncé ce samedi que 15 joueurs de son équipe testés positifs pour Covid-19 un jour avant le superclassique avec Boca Juniors en phase quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Les joueurs infectés sont Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Santos Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Franco Petroli, Franco Armani, Matías Suárez, Benjamin Rollheiser, Agustín Palavecino et Santiago Simón.

En raison de ces infections, l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo a suspendu la concentration qui était prévue aujourd’hui dans un hôtel de Buenos Aires. Un débat a également été ouvert sur l’opportunité de jouer le match face à un tel nombre de victimes dans l’équipe de Núñez.

Une politique de prévention des covid ne peut être maintenue si une équipe de football a 10 infectés et que les 30 autres membres de l’équipe et le personnel d’entraîneurs, qui étaient en contact étroit jusqu’à hier, ne s’isolent pas.

Boca-River doit être suspendu et joué plus tard.

– Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) 15 mai 2021