Quique : « Nous ne sommes pas apparus »

17/12/2021 à 00:04 CET

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas apparus », a admis Quique Sánchez Flores, entraîneur de Getafe, qui a été éliminé au deuxième tour de la Copa del Rey pour la troisième année consécutive, cette fois après avoir été battu par l’Atlético Baleares, de Primera RFEF.

« Nous le regrettons énormément », a déclaré l’entraîneur de l’équipe madrilène, qui a reconnu que son équipe n’avait pas « donné le maximum dès la première minute ».

Concernant l’une des actions clés du match, l’expulsion du défenseur uruguayen Eric Cabaco Au premier semestre, Quique Sánchez Flores, a souligné que c’est une question qui sera discutée « à l’intérieur des vestiaires ».L’attaquant Jaime Mata a demandé « pardon aux fans » car « l’équipe n’a pas été à la hauteur » et il a souligné que Getafe n’avait qu’à penser à LaLiga Santander « et continuer à travailler », ainsi qu’à souligner le mérite de l’Atlético Baleares, dont les joueurs avaient été « de loin supérieurs ».

« Aujourd’hui, il n’y a pas d’excuses, nous nous excusons auprès des fans car c’est inacceptable. Nous n’avons pas été dans le coup ni vu ce que nous voulions, mais nous avons réalisé beaucoup de choses », a déclaré l’entraîneur des Azulones, très en colère.

Quique Sánchez Flores a déploré les erreurs défensives qui ont facilité la victoire des Îles Baléares, de la Première RFEF.

« On parlera de Cabaco dans le vestiaire », L’entraîneur madrilène a souligné en commentant l’action -à la tête d’un rival- mettant en vedette le défenseur sud-américain.

Xavi Calm : « On a fait un super match »

Ton collègue Xavi Calm, entraîneur des Baléares, a déclaré que la victoire contre une équipe de première classe comme Getafe « a été très spéciale ».« On a fait un super match. Nous voulions jouer un bon match et que les gens soient fiers de nous. On s’en est très bien sorti, l’expulsion, évidemment, nous a beaucoup favorisés, cela nous a fait nous sentir très calmes. Je suis très heureux pour mes joueurs et pour tous les fans », a déclaré l’entraîneur catalan de l’équipe des Baléares.