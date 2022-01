Quique Sanchez Flores : « Florentino Perez est le meilleur président du Real Madrid »

Quique Sanchez Flores est le nouveau manager de Getafe après avoir succédé à un autre ancien joueur du Real Madrid, Michel, en octobre 2021. Quique a joué pour le Real Madrid de 1994 à 1996, amassant 63 apparitions, où il a principalement joué comme arrière droit et a remporté le titre de champion lors de sa première saison. Le manager a avoué être un fan du Real Madrid au fil des ans et a révélé son admiration pour le club avant leur rencontre dimanche.

« Le Real Madrid a été très bon toute la saison », a révélé Quique Sanchez Flores. «Ils ont les meilleurs jeunes joueurs de la compétition, des jeunes joueurs capables d’être partants et décisifs. Ils ont très bien travaillé dans la préparation de chaque match, y compris la gestion des minutes de leurs joueurs plus vétérans. »

Quique Sanchez Flores a ensuite complimenté le club dans son ensemble et le travail de Florentino Perez. « En tant que club, c’est un club qui inspire toujours le respect. Il me semble que le Real Madrid a actuellement le meilleur président de son histoire, et c’est avec tout le respect que je dois à Santiago Bernabéu. »

Getafe occupe actuellement la 16e place de la Liga, à égalité de points (15) avec la 18e place d’Alaves – une équipe qui siège actuellement dans la zone de relégation. L’objectif principal de Quique Sanchez Flores sera de garder Getafe en Liga et n’obtiendra aucun résultat positif dimanche après-midi alors qu’il affrontera son ancien club.