Quirós, García Rodríguez et Campillo, à 4 coups du leader Easton

Vent en rafales Santa Ponça dans l’équipe du matin du deuxième jour de Open de golf de Majorque qu’il allait de moins en moins au fur et à mesure que la ronde avançait et que trois Espagnols, le Cadix Alvaro Quiros, le madrilène Sebas Garcia Rodriguez et l’Estrémadure Jorge Campillo ils ont terminé deuxième à égalité à 4 coups du nouveau leader, le Sud-Africain Bryce Easton. Easton, cependant, n’a pas pu terminer sa tournée en raison du manque de lumière. C’était -11 avec seulement le 18e trou manquant.

L’une des vedettes de la première journée, Quirós (-7), a réussi à regagner le terrain dans la matinée, avec une carte de 69 coups. Seuls quatre joueurs ont battu le parcours de Calvià au tour de jeu matinal : Laurie Canter (-6), Thomas Pieters (-4) et Clément Sordet (-1), en plus de Quirós lui-même.

Le vent a été rejoint par un autre ennemi de Guadiaro, l’horloge pour le jeu lent (pas lui), juste du trou 3 (son 12e), à ​​quel point les arbitres ont averti son parti qu’ils étaient hors du temps. Quirós, qui cherche à garder la carte dans cette section de fin de saison : il est 122º et sera détenu par les 123 premiers de la Race to Dubai, il a commencé à manquer plus que nécessaire dès le départ et a clôturé sa manche avec un bogey sur le dernier trou, le 9.

García Rodríguez a disputé 23 tournois cette année, avec deux top-10 et 14 coupes manquées et est 107e de la course tandis que Campillo est classé 88e sur la liste.

Un autre Espagnol a été le protagoniste de cette deuxième journée, le Basque Adrián Otaegui (68), lorsqu’il a fait un trou directement pour eagle-2 sur le trou 4, par 4.

Au total, 10 Espagnols (11 avec Carlos Pigem s’il tenait à -1 au total en l’absence de 3 trous) pourraient passer le cut, provisoirement établi à 141 (+1).

Classement 2ème jour :

Paire 70

-11 (à 18 ans) Bryce Easton (SAF) 63 -4

133 lvaro Quirós (ESP) 64 69

Sebas García Rodríguez (ESP) 66 67

Jorge Campillo (ESP) 64 69

…

135 Pep Angles (ESP/12e) 65 70

Adrian Otaegui (ESP) 67 68

136 Martin Kaymer (Ale/19e) 68 68

137 Jacobo Pasteur (ESP / 22º) 66 71

Nacho Elvira (ESP) 67 70

138 Alejandro Cañizares (ESP / 32º) 67 71

139 G. Fernández-Castaño (ESP / 39º) 65 74

141 Adri Arnaus (ESP / 60º) 71 70