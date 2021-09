Quitter Adam Gase est la meilleure chose qui puisse arriver à un joueur de football

La montée en puissance de Sam Darnold est peut-être la plus grande surprise de début de saison de la jeune saison 2021 de la NFL. Darnold a été nommé n ° 3 au classement général lors du repêchage de 2018 par les Jets de New York, et a ensuite joué trois saisons décevantes au poste de quart-arrière pour les équipes des Jets qui étaient régulièrement parmi les pires de la ligue.

L’équipe des Jets de l’année dernière a été l’une des plus grandes tragédies de l’histoire récente de la NFL. New York a commencé l’année 0-13 pour se placer en première position pour obtenir le choix n ° 1 au classement général et les droits de Trevor Lawrence. Ensuite, les Jets ont remporté leurs matchs de la semaine 15 et de la semaine 16 pour terminer l’année 2-14 et décrocher le choix n ° 2 au classement général, qui s’est avéré être le quart-arrière BYU Zach Wilson. Wilson a lancé quatre interceptions lors de son deuxième match en carrière.

Pour faire place à Wilson, les Jets ont échangé Darnold aux Panthers de la Caroline contre un choix de sixième ronde en 2021, ainsi que des sélections de deuxième et quatrième rondes lors du repêchage de 2022. Pour les Jets, cette décision a marqué le début d’une nouvelle ère. En plus d’échanger Darnold, l’équipe a également licencié l’entraîneur-chef Adam Gase, qui a amassé une fiche de 9-23 en deux saisons et a régulièrement humilié la franchise. Gase n’a actuellement aucun emploi dans la NFL.

Darnold était à nouveau sous les projecteurs jeudi soir alors que les Panthers affrontaient les Texans de Houston, et encore une fois Darnold s’est plus ou moins effondré. Il a terminé le match avec 23 passes sur 34 pour 304 verges tout en courant pour deux touchés. Même si Darnold ne ressemble pas exactement à un All-Pro, il semble certainement être un quart-arrière compétent au début de cette saison. C’est plutôt bien!

Le récent succès de Darnold a été utilisé comme une autre raison pour traîner Adam Gase. Des captures d’écran comme celle-ci volaient sur Twitter pendant le match de la semaine 3 des Panthers :

Voici la chose: avoir un grand revirement après avoir été libéré de la terreur d’Adam Gase n’est pas quelque chose d’exclusif à Darnold. L’augmentation post-gaz se produit régulièrement, comme l’a souligné Kevin Clark de The Ringer.

Ryan Tannehill a également connu un grand succès après avoir quitté Gase

Tannehill a été emmené par les Dolphins de Miami avec le choix n ° 8 au repêchage de la NFL 2012 sur Texas A&M. Tannehill a connu un début de carrière décent mais peu spectaculaire en jouant pour les équipes de Joe Philbin qui ont généralement terminé 8-8 ou juste en dessous. Gase a été embauché comme entraîneur-chef en 2016, et au moins pendant un an, tout avait l’air bien.

Les Dolphins ont obtenu une fiche de 10-6 lors de la première année de Gase et ont fait leur seule apparition en séries éliminatoires de la décennie. Tannehill se blesserait en fin de saison. puis rater l’année suivante avec un ACL déchiré. Le QB est revenu en 2018 et était décent, mais les Dolphins avaient enregistré leur deuxième saison consécutive sous .500. Gase a finalement été licencié et Tannehill a été échangé aux Titans pour un choix de quatrième ronde.

Tannehill s’est rapidement épanoui la saison suivante en tant que joueur de retour de l’année de la NFL. Les Titans ont participé aux séries éliminatoires lors de chacune des deux premières saisons de Tannehill, et il est maintenant généralement considéré comme un quart-arrière marginal du top 10.

L’ascension de Tannehill est généralement considérée comme la meilleure preuve de la bosse post-Gase, mais il y a plus d’où cela vient.

LSU a remporté un championnat national après le départ de Gase

Gase a commencé son ascension dans le monde du football à LSU, où il a été assistant diplômé en 2000, puis assistant défensif sous Nick Saban en 2001 et 2002. En 2003, Gase est parti pour occuper un poste de dépisteur avec les Lions de Detroit.

Que s’est-il passé d’autre en 2003 ? Les Tigres ont remporté le titre national.

Clark a fait quelques recherches et a découvert que cela allait encore plus loin que cela.

Vous pensez que l’affaire Gase est un petit mème amusant parce que Tannehill et Darnold se sont améliorés après Gase, et parce que les Broncos ont remporté le Super Bowl immédiatement après son départ. Ensuite, vous voyez qu’il a quitté LSU après 2002, et ils ont remporté le titre national en 2003. Ensuite, vous réalisez à quel point cela va profond – Kevin Clark (@bykevinclark) 24 septembre 2021

J’ai le regret de vous informer – ce n’est pas une blague – que le lycée d’Adam Gase dans le Michigan, Marshall, a remporté le titre de l’État lors de la première saison après l’obtention de son diplôme en 1996. – Kevin Clark (@bykevinclark) 24 septembre 2021

Sam Darnold est désormais clairement destiné à la grandeur et à une bague du Super Bowl

Ou peut être pas.

Est-ce que tout cela est un peu injuste pour Gase ? Probablement, mais soyons honnêtes : il n’était pas un très bon entraîneur-chef de la NFL, notamment avec les Jets. Bravo à Darnold pour avoir peut-être renversé sa carrière en trois (3) matchs en Caroline.

Je suis juste salé parce que je suis un fan des Bears dont l’équipe n’a pas vu de grosse bosse après le départ de Gase. Les Bears de 2016 ont été un désastre total.

Puissions-nous tous avoir la chance d’embaucher puis de licencier Adam Gase pour redresser la situation de nos équipes préférées.