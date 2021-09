Quitter l’Angleterre a été “le meilleur choix que j’aie jamais fait”, déclare Saido Berahino de Sheffield Wednesday, qui dit qu’un séjour de deux ans en Belgique l’a “mûri” et fait de lui un “meilleur joueur”

in

Tous les footballeurs n’auraient pas la bouteille pour lever des bâtons et commencer une nouvelle vie en Belgique.

Cependant, Saido Berahino dit que quitter l’Angleterre et s’éloigner de tout était le meilleur choix qu’il ait jamais fait et était essentiel pour qu’il mûrisse en tant que personne.

Berahino, 28 ans, est maintenant de retour pour tenter à nouveau de se faire un nom en Angleterre

Et bien qu’il jouait à un niveau inférieur en Belgique, Berahino pense qu’il est maintenant revenu à un meilleur footballeur.

Berahino a déclaré à talkSPORT: «Je pense que le meilleur choix que j’aie jamais fait était de partir, juste de m’éloigner vraiment de tout.

«J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à moi-même et cela m’a vraiment aidé à regarder en arrière et à réfléchir à ma carrière et à ma vie. C’était le meilleur choix que j’ai fait.

« J’ai commencé à apprendre mon métier en Angleterre depuis que je suis un garçon, donc j’ai toujours aimé jouer en Angleterre, en particulier les fans, je n’ai joué devant aucun fan comme les fans anglais.

Le dernier club de Berahino en Angleterre était Stoke

«Cela a toujours été le rêve de revenir. Quand je suis parti, je pense que cela m’a fait mûrir en tant que personne et je suis revenu un meilleur joueur que je me sens.

“Je suis content d’être de retour, content d’être de retour en famille aussi, ce qui est important pour moi.”

Il exerce désormais son métier avec Sheffield Wednesday, qui est l’un des nombreux anciens clubs de Premier League jouant désormais en League One.

Berahino est très heureux de la vie à Hillsborough mais est aussi là pour une chose : gagner.

Berahino a marqué son premier but mercredi lors d’un match nul contre Shrewsbury le week-end dernier

Il a ajouté : « J’ai raté beaucoup de temps de jeu à un niveau élevé et maintenant je me sens à nouveau comme un petit garçon qui attend avec impatience chaque séance d’entraînement, pour essayer de m’améliorer chaque jour et aussi d’être un gagnant.

«Je suis revenu avec un état d’esprit où j’essaie de gagner quelque chose. J’essaie d’obtenir les meilleures performances à chaque match. Je suis vraiment, vraiment heureux d’être ici.

